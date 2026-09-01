Peringatan Penting Rekening Anda Bisa Ludes

Jakarta – Sebuah peringatan serius datang dari Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti). Dalam periode tujuh bulan pertama tahun 2026, terhitung sejak 1 Januari hingga 31 Juli, Satgas Pasti telah menerima 25.875 pengaduan terkait berbagai entitas ilegal. Modus operandi para penipu kian beragam dan canggih, mengancam keamanan finansial masyarakat luas, demikian laporan jabarpos.id.

Data yang dirilis Satgas Pasti menunjukkan skala ancaman yang tidak main-main. Total dana yang berhasil diblokir terkait penipuan transaksi keuangan mencapai angka fantastis, yakni sekitar Rp724,1 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp204,3 miliar telah berhasil dikembalikan kepada para korban, sebuah upaya signifikan dalam memulihkan kerugian masyarakat.

Fenomena maraknya penipuan ini tidak terlepas dari pesatnya perkembangan teknologi digital, celah penyalahgunaan data pribadi, serta minimnya literasi keuangan dan kewaspadaan publik terhadap berbagai tawaran investasi atau kegiatan keuangan yang tidak memiliki izin resmi.

Menyikapi kondisi ini, Satgas Pasti mengimbau masyarakat untuk selalu ekstra hati-hati. Waspadai setiap tawaran investasi atau kegiatan yang menjanjikan keuntungan tinggi, kepastian profit, dan perolehan dana dalam waktu singkat. Penting untuk selalu memastikan legalitas pelaku usaha dan produk jasa keuangan melalui kanal resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, jangan mudah terpancing oleh penawaran yang disampaikan melalui pesan pribadi, media sosial, atau tautan yang tidak jelas sumbernya.

Satgas Pasti juga menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi. Jangan pernah memberikan informasi rekening, One-Time Password (OTP), Personal Identification Number (PIN), maupun kata sandi kepada pihak mana pun yang tidak dikenal atau mencurigakan. Jika menemukan indikasi aktivitas keuangan ilegal atau penipuan, segera laporkan melalui kanal resmi yang tersedia.

Berikut adalah lima modus penipuan terbaru yang patut diwaspadai masyarakat:

1. Ancaman dan Intimidasi Disertai Penyalahgunaan Data Pribadi Pelaku kerap melancarkan tekanan melalui telepon, pesan singkat, aplikasi percakapan, atau media sosial. Mereka mengancam akan menyebarluaskan data pribadi korban, bahkan menghubungi keluarga, rekan kerja, atau tempat kerja. Tidak jarang, pelaku menggunakan kata-kata kasar dan teror berulang untuk memaksa korban segera melakukan pembayaran atas pinjaman yang sebetulnya tidak pernah diajukan. Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan pembayaran hanya karena tekanan atau rasa takut. Hindari membuka tautan atau menginstal aplikasi yang dikirim pelaku, serta jangan pernah memberikan akses ke telepon seluler, daftar kontak, galeri foto, atau data pribadi lainnya.

2. Pencairan Dana Tanpa Persetujuan Modus ini terjadi ketika dana tiba-tiba masuk ke rekening masyarakat tanpa adanya pengajuan atau persetujuan yang jelas dari penerima. Setelah dana diterima, pelaku biasanya akan meminta korban mengembalikan dana tersebut ke rekening tertentu dengan berbagai dalih. Masyarakat disarankan untuk tidak menggunakan dana tersebut dan tidak langsung mengembalikannya ke rekening yang disebutkan melalui telepon, SMS, atau WhatsApp. Segera lakukan konfirmasi dan laporkan kepada bank melalui kanal resmi untuk memastikan asal-usul transaksi dan mendapatkan penanganan yang tepat.

3. Penipuan yang Mengatasnamakan Lembaga Resmi (Impersonation) Pelaku memanfaatkan nama, logo, atau atribut lembaga resmi seperti bank atau instansi pemerintah untuk membangun kepercayaan masyarakat. Setelah itu, mereka akan meminta data pribadi, OTP, PIN, kata sandi, kode verifikasi, atau sejumlah dana. Pastikan seluruh informasi yang Anda terima berasal dari kanal resmi. Jangan pernah memberikan OTP, PIN, kata sandi, kode verifikasi, atau akses perangkat kepada pihak yang menghubungi secara sepihak. Apabila menerima informasi yang meragukan, segera lakukan konfirmasi melalui saluran resmi lembaga terkait.

4. Investasi Ilegal, Tugas Berkomisi, dan Penipuan Transaksi Daring Modus ini menawarkan keuntungan tinggi dalam waktu singkat, pekerjaan daring berkomisi, atau berbagai penawaran investasi yang meminta korban melakukan setoran dana secara bertahap. Setoran ini bisa beralasan untuk pencairan keuntungan, biaya administrasi, pajak, atau peningkatan keanggotaan. Masyarakat perlu mewaspadai setiap penawaran yang menjanjikan keuntungan tinggi tanpa risiko yang jelas. Jangan mudah percaya terhadap testimoni yang beredar di media sosial atau grup percakapan, dan segera hentikan transaksi apabila pelaku terus meminta pembayaran tambahan.

5. Jasa Pelunasan Pinjaman, Pemutihan Utang, Penghapusan Data Pinjaman, dan Perbaikan Riwayat Kredit Palsu Pelaku menawarkan penyelesaian masalah pinjaman secara cepat dengan meminta sejumlah biaya di muka, serta menjanjikan penghapusan utang, penghapusan data pinjaman, atau perbaikan riwayat kredit. Masyarakat perlu memahami bahwa tidak ada pihak yang dapat menghapus kewajiban utang atau memperbaiki riwayat kredit secara instan dengan meminta imbalan tertentu. Penawaran semacam ini justru berpotensi menimbulkan kerugian baru serta penyalahgunaan data pribadi yang berbahaya.

Kewaspadaan adalah kunci utama untuk melindungi diri dari berbagai bentuk penipuan keuangan. Selalu verifikasi informasi, jangan tergiur tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, dan laporkan setiap aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang.