Pemegang Saham INPS Kembali Beraksi

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Endang Wulansari

11 September 2026, 10:04 WIB

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Jakarta, jabarpos.id – Pasar kembali dikejutkan oleh pergerakan signifikan pada saham PT Indah Prakasa Sentosa Tbk (INPS). Graha Inti Guna Persada, yang merupakan pemegang saham pengendali, dilaporkan telah melepas 10 juta lembar saham INPS dengan harga Rp350 per saham. Transaksi masif ini, yang terjadi pada 7 September 2026, menghasilkan total nilai mencapai Rp3,5 miliar.

Berdasarkan keterbukaan informasi yang dirilis di Bursa Efek Indonesia (BEI), penjualan saham tersebut setara dengan 1,56% dari total kepemilikan Graha Inti Guna Persada di INPS. Pasca transaksi ini, porsi kepemilikan mereka di perusahaan logistik tersebut kini menyusut menjadi 79,06%.

Pemegang Saham INPS Kembali Beraksi
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Fenomena ini bukanlah yang pertama kali. Sebelumnya, pada 20 Agustus 2026, Graha Inti Guna Persada juga tercatat melepas 9,35 juta saham INPS, atau sekitar 1,14% dari kepemilikannya. Menariknya, harga jual pada transaksi sebelumnya juga konsisten di angka Rp350 per saham, dengan nilai total mencapai Rp3,27 miliar.

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Manajemen Graha Inti Guna Persada menjelaskan bahwa tujuan dari serangkaian penjualan saham ini adalah untuk "Investasi dengan kepemilikan saham langsung." Pernyataan ini memicu spekulasi di kalangan investor. Meskipun penjualan saham lazimnya diartikan sebagai divestasi, pernyataan tersebut mengindikasikan kemungkinan adanya strategi investasi yang lebih luas atau restrukturisasi portofolio yang tengah dijalankan oleh pemegang saham pengendali.

Konsistensi harga jual Rp350 per saham dalam kedua transaksi besar ini tentu menjadi sorotan. Investor akan mencermati lebih lanjut implikasi dari langkah pemegang saham pengendali ini terhadap prospek INPS ke depan, serta apakah akan ada pergerakan serupa di masa mendatang.

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