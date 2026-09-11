Indonesia Siap Tentukan Harga Dunia

Author Image

Endang Wulansari

11 September 2026, 18:31 WIB

Share

Langkah signifikan untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah global sedang digalakkan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara konsisten mendorong realisasi Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS), sebuah inisiatif ambisius yang dijadwalkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027. Melalui BMKS ini, Indonesia bertekad menciptakan pasar komoditas yang tidak hanya transparan dan terpercaya, tetapi juga mampu mengukuhkan dominasinya di pasar global, demikian dilaporkan oleh jabarpos.id.

Antusiasme positif datang dari kalangan industri, khususnya nikel. Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), Arif Perdana Kusumah, menyambut baik kehadiran BMKS. Menurutnya, bursa ini akan menjadi game-changer, mengubah posisi Indonesia dari sekadar ‘penerima harga’ komoditas menjadi ‘penentu harga’ di pasar internasional. Ini adalah lompatan strategis yang telah lama dinantikan untuk kedaulatan ekonomi negara.

Indonesia Siap Tentukan Harga Dunia
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Dalam menyongsong era baru ini, para pengusaha nikel menaruh harapan besar pada dua aspek krusial terkait mekanisme BMKS. Pertama, mereka mendambakan adanya mekanisme penentuan harga komoditas yang benar-benar didasarkan pada realitas pasar yang dinamis dan objektif. Kedua, penting bagi mereka agar mekanisme harga tersebut secara cermat mempertimbangkan dinamika penawaran (supply) dan permintaan (demand) yang sesungguhnya, bukan sekadar mengikuti patokan harga dari luar.

Also Read

Perang Timur Tengah Guncang Pasar RI Rupiah Anjlok IHSG Terjun

Revolusi Kesehatan Dimulai dari Data

Bunga Obligasi AS Meroket Apa Artinya

IHSG Anjlok Lagi Ini Biang Keroknya

Harapan dan pandangan optimis ini terungkap dalam sebuah diskusi mendalam bersama Mercy Widjaja dan Arif Perdana Kusumah di program Closing Bell CNBC Indonesia, pada Jumat, 11 September 2026. Pembentukan BMKS ini diharapkan tidak hanya menjadi platform transaksi, tetapi juga simbol kedaulatan ekonomi Indonesia dalam menentukan nilai komoditas strategisnya di panggung global.

Related Post

Pos tanpa judul 11580

Sep. 11, 2026

Laba Telkom Meroket 30 Persen Karena Hal Ini PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) berpotensi mencatatkan lonjakan laba yang signifikan, setidaknya 30%, berkat langkah strategis

Perang Timur Tengah Guncang Pasar RI Rupiah Anjlok IHSG Terjun

Perang Timur Tengah Guncang Pasar RI Rupiah Anjlok IHSG Terjun

Sep. 11, 2026

Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali menghantam pasar keuangan Indonesia. Pada perdagangan Jumat (11/09), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar

Revolusi Kesehatan Dimulai dari Data

Revolusi Kesehatan Dimulai dari Data

Sep. 11, 2026

Perkembangan pesat kecerdasan buatan (AI) di sektor kesehatan memang menjanjikan, namun jabarpos.id melaporkan bahwa tantangan sesungguhnya bukan hanya pada kecanggihan teknologi. Kesiapan data, kemampuan sistem

Bunga Obligasi AS Meroket Apa Artinya

Bunga Obligasi AS Meroket Apa Artinya

Sep. 11, 2026

Kenaikan dramatis imbal hasil surat utang pemerintah Amerika Serikat (US Treasury) kembali mengguncang pasar keuangan global. Fenomena ini terjadi di tengah rencana ambisius Departemen Keuangan

IHSG Anjlok Lagi Ini Biang Keroknya

IHSG Anjlok Lagi Ini Biang Keroknya

Sep. 11, 2026

Jakarta – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali menunjukkan performa yang mengkhawatirkan pada perdagangan Jumat (11/9/2026). Memasuki sesi pertama, indeks acuan pasar modal Indonesia ini

JabarPos.id adalah media online yang menyajikan berita aktual dan terpercaya seputar Jawa Barat, nasional, hingga dunia internasional.

Kebijakan

Ketentuan Layanan Kebijakan Privasi Disclaimer Pedoman Media Siber Kebijakan Iklan

Halaman

About Us Privacy Policy Our Services Contact Us

Copyright ©2026

Jabarpost

MEDIA PARTNERS

bolapedia.co.id tangerangsatu.co.id lahatsatu.com agroplus.co.id suaramedia.id chapnews.id jabarpos.id bingkaiwarta.com belanegara.co fixmakassar.com faktual.news 55tv.co.id wartakini.id

MORE MEDIA PARTNERS → SWIPE TO EXPLORE

Haluannews.id Zonamerahnews.com thescreescore.com hustlerwords.com looksports.media porosinformasi.co.id sportszam.com politicanews.id
deteksinews.co.id esportivonews.com morninroutine.com Diyetekno.com Faseberita.id Thetimeseg.com Gangberita.com bangkaterkini.id malutpost.id abcmarathinews.com hustlerwords.com