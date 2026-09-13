BRI Ungkap Jurus Jitu Triliunan Rupiah

Jakarta – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) kembali menorehkan capaian gemilang dalam komitmennya terhadap pembiayaan berkelanjutan. Hingga akhir triwulan II 2026, portofolio pembiayaan yang berfokus pada aspek sosial dan lingkungan telah menembus angka fantastis Rp842,1 triliun. Angka ini setara dengan sekitar 58% dari total seluruh portofolio kredit BRI, menandai peningkatan signifikan dari posisi Rp802,4 triliun pada semester I 2025. Informasi ini, sebagaimana dilaporkan oleh jabarpos.id, menyoroti konsistensi BRI dalam mengintegrasikan prinsip sustainable finance ke dalam strategi bisnisnya, demi menciptakan nilai ekonomi sekaligus memberikan manfaat sosial dan lingkungan yang lebih luas.

Sebagian besar dari portofolio jumbo tersebut, yakni Rp739,9 triliun, dialokasikan untuk pembiayaan terkait aspek sosial. Kredit mikro menjadi tulang punggung dengan porsi mencapai 60,4%, diikuti kredit Usaha Kecil Menengah (UKM) sebesar 37,1%, dan pembiayaan perumahan bersubsidi sebesar 2,5%. Skala pembiayaan ini memungkinkan BRI secara langsung berperan aktif dalam mendukung keberlangsungan aktivitas usaha masyarakat, khususnya di segmen mikro dan UKM, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan hunian yang layak.

Di sisi lain, pembiayaan yang berorientasi lingkungan dari BRI mencapai Rp102,2 triliun, atau sekitar 7,1% dari total portofolio kredit. Dana ini disalurkan untuk berbagai inisiatif yang mendukung pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan serta transisi menuju ekonomi rendah karbon. Pengelolaan lahan berkelanjutan mendominasi porsi ini dengan 69,2%, disusul pembiayaan untuk transportasi hijau (3,1%), energi baru terbarukan (6,5%), produk ramah lingkungan (4,5%), efisiensi energi (2,6%), serta aktivitas lingkungan lainnya.

Untuk mendukung masifnya pembiayaan ini, BRI juga memperkuat sustainable wholesale funding. Hingga semester I 2026, pendanaan berkelanjutan ini mencapai Rp37,6 triliun, menunjukkan pertumbuhan pesat dibandingkan Rp34,8 triliun pada 2025 dan Rp27 triliun pada 2024. Instrumen pendanaan yang digunakan beragam, meliputi green bond, social bond, sustainability-linked loan, dan social loan, dengan porsi terbesar berasal dari social loan sebesar 38%.

Direktur Legal & Compliance BRI, Mahdi Yusuf, menegaskan bahwa BRI akan terus mendorong pertumbuhan bisnis yang memberikan manfaat lebih luas bagi seluruh pemangku kepentingan. "Ke depan, BRI akan terus mengembangkan sustainable finance sebagai bagian dari strategi pertumbuhan Perseroan. Langkah ini dijalankan secara terukur dengan mempertimbangkan aspek risiko, sekaligus memastikan setiap pertumbuhan yang dicapai turut menciptakan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (11/9/2026).

Keterkaitan antara sisi pendanaan dan pembiayaan ini diperkuat dengan pengukuran dan pelaporan dampak yang transparan melalui impact report. Sebagai contoh, berdasarkan Impact Report Social Bond BRI 2025, pemanfaatan dana dari penerbitan social bond telah berkontribusi terhadap penciptaan sekitar 59.000 lapangan kerja UMKM serta mendukung peningkatan aset usaha bagi sekitar 23.000 nasabah, khususnya melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kupedes.

Sementara itu, dari sisi lingkungan, pembiayaan yang didukung oleh green bond BRI turut memberikan kontribusi signifikan terhadap pengurangan emisi dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan. Laporan dampak menunjukkan bahwa penyaluran dana dari green bond BRI berkontribusi terhadap penghindaran emisi sebesar 2.711 kTCO2e per tahun, sekaligus mendukung praktik sustainable land management melalui pembiayaan kepada pelaku usaha yang telah memiliki sertifikasi ISPO/RSPO.

Pengukuran dampak ini menjadi bagian penting dalam implementasi sustainable finance BRI, karena menunjukkan bagaimana pembiayaan yang dilakukan Perseroan dapat diterjemahkan menjadi manfaat konkret bagi masyarakat dan lingkungan. Dengan membangun ekosistem keuangan yang terintegrasi, mulai dari sumber pendanaan, penyaluran pembiayaan, hingga pengukuran dampaknya, BRI terus memimpin dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.