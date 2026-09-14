IHSG Pulih Drastis Usai Pelantikan Menteri Keuangan

Jakarta – Pasar modal Indonesia hari ini diselimuti gejolak yang menarik perhatian investor. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan pergerakan fluktuatif ekstrem, namun berhasil memangkas pelemahan signifikan di akhir perdagangan. Peristiwa ini beriringan dengan kabar penting dari Istana Negara: pergantian pucuk pimpinan Kementerian Keuangan. Berdasarkan laporan jabarpos.id, Purbaya Yudhi Sadewa digantikan oleh Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru.

Pada pembukaan perdagangan, IHSG sempat berada di level 6.533,87. Indeks kemudian menguat hingga menyentuh level tertinggi 6.550,00. Namun, tekanan jual yang kuat menyeretnya anjlok drastis ke titik terendah harian 6.371,40. Rentang pergerakan yang mencapai 178,60 poin antara level tertinggi dan terendah ini menunjukkan betapa volatilnya pasar sepanjang hari ini.

Menariknya, di paruh akhir perdagangan, sebuah pembalikan arah yang mengejutkan terjadi. Setelah menyentuh dasar di 6.371,40, IHSG bangkit secara signifikan, melonjak 163,29 poin atau sekitar 2,56%, dan berhasil menutup perdagangan di level 6.534,69. Meskipun masih turun tipis 0,10% dari posisi penutupan sebelumnya di 6.541,38, pemulihan ini berhasil memangkas koreksi yang sempat sangat dalam, memberikan sedikit kelegaan bagi para pelaku pasar.

Meskipun IHSG berhasil pulih, sentimen pasar secara keseluruhan masih menunjukkan tekanan. Data mencatat sebanyak 455 saham melemah, berbanding 229 saham yang menguat, dan 279 saham lainnya stagnan. Kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia (BEI) tercatat mencapai sekitar Rp11.371 triliun. Dari sisi aktivitas transaksi, volume perdagangan saham mencapai 32,95 miliar saham, dengan nilai transaksi Rp17,5 triliun, dan frekuensi 2,086 juta kali.

Pergantian tampuk kepemimpinan di Kementerian Keuangan menjadi sorotan utama yang diduga kuat memicu pergerakan pasar. Suahasil Nazara resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan pada Senin, 14 September 2026, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Setelah pelantikan, Suahasil Nazara mengungkapkan prioritas utamanya sebagai bendahara negara.

"Tentu ini adalah bentuk kepercayaan dari Bapak Presiden dan dari negara Republik Indonesia kepada saya," ujar Suahasil kepada wartawan usai acara pelantikan. Ia menegaskan fokus utamanya adalah menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara, melanjutkan amanah Presiden Prabowo Subianto untuk sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih 2024-2029. Pernyataan ini diharapkan dapat memberikan kepastian dan kepercayaan lebih lanjut bagi pasar di tengah ketidakpastian global.