IHSG Pulih Drastis Usai Pelantikan Menteri Keuangan

Author Image

Endang Wulansari

15 September 2026, 00:04 WIB

Share

Jakarta – Pasar modal Indonesia hari ini diselimuti gejolak yang menarik perhatian investor. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan pergerakan fluktuatif ekstrem, namun berhasil memangkas pelemahan signifikan di akhir perdagangan. Peristiwa ini beriringan dengan kabar penting dari Istana Negara: pergantian pucuk pimpinan Kementerian Keuangan. Berdasarkan laporan jabarpos.id, Purbaya Yudhi Sadewa digantikan oleh Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru.

Pada pembukaan perdagangan, IHSG sempat berada di level 6.533,87. Indeks kemudian menguat hingga menyentuh level tertinggi 6.550,00. Namun, tekanan jual yang kuat menyeretnya anjlok drastis ke titik terendah harian 6.371,40. Rentang pergerakan yang mencapai 178,60 poin antara level tertinggi dan terendah ini menunjukkan betapa volatilnya pasar sepanjang hari ini.

IHSG Pulih Drastis Usai Pelantikan Menteri Keuangan
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Menariknya, di paruh akhir perdagangan, sebuah pembalikan arah yang mengejutkan terjadi. Setelah menyentuh dasar di 6.371,40, IHSG bangkit secara signifikan, melonjak 163,29 poin atau sekitar 2,56%, dan berhasil menutup perdagangan di level 6.534,69. Meskipun masih turun tipis 0,10% dari posisi penutupan sebelumnya di 6.541,38, pemulihan ini berhasil memangkas koreksi yang sempat sangat dalam, memberikan sedikit kelegaan bagi para pelaku pasar.

Also Read

BYAN Gegerkan Pasar di Tengah Isu Akuisisi Haji Isam

IHSG Anjlok Rupiah Melemah Ini Biang Keroknya

BSI Gelar Lelang Akbar Ribuan Aset Menanti

Gejolak Global Hantam Bursa Jakarta

Warisan Raksasa Empat Hartono Kalahkan Taipan Senior

Meskipun IHSG berhasil pulih, sentimen pasar secara keseluruhan masih menunjukkan tekanan. Data mencatat sebanyak 455 saham melemah, berbanding 229 saham yang menguat, dan 279 saham lainnya stagnan. Kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia (BEI) tercatat mencapai sekitar Rp11.371 triliun. Dari sisi aktivitas transaksi, volume perdagangan saham mencapai 32,95 miliar saham, dengan nilai transaksi Rp17,5 triliun, dan frekuensi 2,086 juta kali.

Pergantian tampuk kepemimpinan di Kementerian Keuangan menjadi sorotan utama yang diduga kuat memicu pergerakan pasar. Suahasil Nazara resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan pada Senin, 14 September 2026, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Setelah pelantikan, Suahasil Nazara mengungkapkan prioritas utamanya sebagai bendahara negara.

"Tentu ini adalah bentuk kepercayaan dari Bapak Presiden dan dari negara Republik Indonesia kepada saya," ujar Suahasil kepada wartawan usai acara pelantikan. Ia menegaskan fokus utamanya adalah menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara, melanjutkan amanah Presiden Prabowo Subianto untuk sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih 2024-2029. Pernyataan ini diharapkan dapat memberikan kepastian dan kepercayaan lebih lanjut bagi pasar di tengah ketidakpastian global.

Related Post

BYAN Gegerkan Pasar di Tengah Isu Akuisisi Haji Isam

BYAN Gegerkan Pasar di Tengah Isu Akuisisi Haji Isam

Sep. 15, 2026

Jakarta – PT Bayan Resources Tbk (BYAN) mengguncang pasar dengan pengumuman krusial terkait operasional bisnis batu baranya. jabarpos.id melaporkan, di tengah kencangnya rumor akuisisi oleh

IHSG Anjlok Rupiah Melemah Ini Biang Keroknya

IHSG Anjlok Rupiah Melemah Ini Biang Keroknya

Sep. 15, 2026

Jakarta – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali terperosok, diiringi pelemahan signifikan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS pada perdagangan Senin (14/09). Kondisi ini, menurut

BSI Gelar Lelang Akbar Ribuan Aset Menanti

BSI Gelar Lelang Akbar Ribuan Aset Menanti

Sep. 15, 2026

Bank Syariah Indonesia (BSI) kembali menggulirkan program Gebyar Lelang Serentak (GREAT BSI) 2026. Melalui inisiatif ini, BSI menyiapkan sekitar 2.000 frekuensi lelang aset dengan penawaran

Gejolak Global Hantam Bursa Jakarta

Gejolak Global Hantam Bursa Jakarta

Sep. 15, 2026

Jakarta – Pasar keuangan Indonesia dilanda tekanan hebat pada Senin (14/09/2026), seiring dengan memanasnya ketegangan di Timur Tengah dan bayang-bayang kenaikan suku bunga acuan The

Warisan Raksasa Empat Hartono Kalahkan Taipan Senior

Warisan Raksasa Empat Hartono Kalahkan Taipan Senior

Sep. 15, 2026

Empat pewaris mendiang konglomerat Michael Bambang Hartono kini meroket ke jajaran orang terkaya di Tanah Air, bahkan mengungguli posisi taipan-taipan senior yang sudah lama malang

JabarPos.id adalah media online yang menyajikan berita aktual dan terpercaya seputar Jawa Barat, nasional, hingga dunia internasional.

Kebijakan

Ketentuan Layanan Kebijakan Privasi Disclaimer Pedoman Media Siber Kebijakan Iklan

Halaman

About Us Privacy Policy Our Services Contact Us

Copyright ©2026

Jabarpost

MEDIA PARTNERS

bolapedia.co.id tangerangsatu.co.id lahatsatu.com agroplus.co.id suaramedia.id chapnews.id jabarpos.id bingkaiwarta.com belanegara.co fixmakassar.com faktual.news 55tv.co.id wartakini.id

MORE MEDIA PARTNERS → SWIPE TO EXPLORE

Haluannews.id Zonamerahnews.com thescreescore.com hustlerwords.com looksports.media porosinformasi.co.id sportszam.com politicanews.id
deteksinews.co.id esportivonews.com morninroutine.com Diyetekno.com Faseberita.id Thetimeseg.com Gangberita.com bangkaterkini.id malutpost.id abcmarathinews.com hustlerwords.com