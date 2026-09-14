Prabowo Lantik Nama Baru Pimpin Kemenkeu RI

Istana Negara menjadi saksi bisu momen penting dalam jajaran kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 14 September 2026. Secara resmi, Kepala Negara melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia, menggantikan posisi yang sebelumnya dipegang oleh Purbaya Yudhi Sadewa. Kabar ini pertama kali mencuat melalui laporan breaking news dan segera dikonfirmasi oleh jabarpos.id.

Penunjukan Suahasil Nazara ini menandai pergantian kepemimpinan di salah satu pos kementerian paling strategis, yang bertanggung jawab langsung atas pengelolaan fiskal negara, kebijakan anggaran, serta stabilitas ekonomi nasional. Peran Menteri Keuangan sangat krusial dalam menjaga kesehatan keuangan negara di tengah berbagai tantangan global maupun domestik yang terus berkembang.

Suahasil Nazara, yang kini resmi mengemban amanah tersebut, diharapkan mampu membawa visi dan strategi baru dalam menakhodai perekonomian Indonesia. Dengan rekam jejak yang solid di bidang ekonomi dan keuangan, penunjukannya ini dinilai sebagai langkah strategis Presiden Prabowo untuk memperkuat tim ekonominya dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian.

Pergantian pucuk pimpinan di Kementerian Keuangan ini tentu akan menjadi sorotan publik, terutama dari kalangan pelaku pasar dan pengamat ekonomi. Tantangan yang menanti Suahasil Nazara tidak ringan, mulai dari menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mengendalikan inflasi, hingga memastikan keberlanjutan program-program pembangunan prioritas yang telah dicanangkan pemerintah.

Pelantikan ini secara resmi mengukuhkan Suahasil Nazara sebagai arsitek keuangan negara yang baru, siap menghadapi berbagai tantangan dan peluang ekonomi ke depan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.