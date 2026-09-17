Prajogo Pangestu Bidik Bisnis Pelabuhan

Jakarta, jabarpos.id – Konglomerat terkemuka Prajogo Pangestu kembali menjadi sorotan pasar. Melalui salah satu emitennya, PT Petrosea Tbk (PTRO), manuver strategis dilakukan dengan mengakuisisi PT Sejahtera Terminal Logistik (STL). Informasi yang dihimpun jabarpos.id menyebutkan, transaksi senilai Rp880 juta ini bertujuan memperkuat cengkeraman Petrosea di sektor logistik dan jasa kepelabuhanan.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), proses pengambilalihan seluruh saham STL ini rampung pada 15 September 2026. Anak usaha PTRO, yakni PT Petrosea Engineering Procurement Construction (PEPC) dan PT Rekakarsa Karya Nusantara (REKAN), menjadi ujung tombak dalam akuisisi ini. PEPC mengambil alih 1.497 lembar saham, sementara REKAN mengakuisisi 3 lembar saham, sehingga total 1.500 lembar saham STL kini sepenuhnya berada di bawah kendali Petrosea.

PT Sejahtera Terminal Logistik sendiri merupakan entitas yang bergerak di bidang aktivitas pelayanan kepelabuhanan laut. Dengan masuknya STL ke dalam ekosistem bisnis Petrosea, manajemen berharap langkah ini akan secara signifikan memperkuat lini bisnis Jasa Logistik & Pendukung (Logistics & Support Services) yang telah dimiliki perseroan.

Sebelum transaksi ini bergulir, struktur kepemilikan saham STL didominasi oleh Joko M. Slamet dengan porsi 60% atau 900 saham, serta Zaenal Arifin yang menguasai 40% atau 600 saham. Dengan nilai nominal Rp500.000 per saham, modal ditempatkan dan disetor penuh STL sebelum akuisisi tercatat sebesar Rp750 juta.

Pasca-rampungnya akuisisi, peta kepemilikan saham STL berubah drastis. PEPC kini memegang 1.497 saham atau setara 99,80%, sementara REKAN memiliki 3 saham atau 0,20%. Dengan demikian, Petrosea, melalui kedua anak perusahaannya, secara efektif menguasai 100% saham STL.

Manajemen Petrosea menegaskan bahwa pengambilalihan seluruh saham STL ini diharapkan membawa dampak positif signifikan terhadap peningkatan kinerja operasional perusahaan. Lebih jauh, langkah ini dipandang strategis untuk mendukung ekspansi usaha Petrosea melalui penguatan sinergi dan integrasi rantai nilai. "Pembelian seluruh saham STL akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja operasional serta mendukung ekspansi usaha Perseroan melalui penguatan sinergi dan integrasi rantai nilai," demikian pernyataan manajemen.