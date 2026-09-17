The Fed Naikkan Suku Bunga Apa Selanjutnya

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Endang Wulansari

17 September 2026, 10:31 WIB

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Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve (The Fed), kembali membuat keputusan penting yang disorot pasar global. Melalui laporan jabarpos.id, The Fed secara resmi menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis points (bps), membawa levelnya kini berada di kisaran 3,75% hingga 4%. Langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan bank sentral tersebut untuk mengendalikan inflasi yang masih menjadi perhatian utama.

Keputusan ini, yang sudah diperkirakan oleh banyak analis, menegaskan komitmen The Fed dalam menjaga stabilitas ekonomi. Namun, kejutan belum berakhir. Bank sentral paling berpengaruh di dunia ini juga mengisyaratkan adanya potensi satu kali lagi kenaikan suku bunga sebelum tahun ini berakhir. Sinyal ini tentu saja menambah ketidakpastian di pasar dan membuat para pelaku ekonomi global bersiap untuk kemungkinan kebijakan moneter yang lebih ketat.

The Fed Naikkan Suku Bunga Apa Selanjutnya
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Langkah agresif The Fed ini tentu saja akan memiliki implikasi luas, tidak hanya bagi perekonomian Amerika Serikat, tetapi juga pasar keuangan global. Para investor dan pelaku bisnis kini menanti dengan cermat bagaimana kebijakan moneter ketat ini akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi, nilai tukar mata uang, serta harga komoditas di seluruh dunia. Sinyal kenaikan lanjutan juga memaksa banyak pihak untuk merevisi strategi keuangan mereka demi menghadapi kondisi ekonomi yang terus berubah.

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