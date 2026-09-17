Sinar Mas Kantongi Dana Jumbo dari Bank Mandiri

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Endang Wulansari

17 September 2026, 21:31 WIB

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Emiten tambang batu bara Grup Sinar Mas, PT Golden Energy Mines Tbk. (GEMS), baru-baru ini mengumumkan keberhasilannya meraih fasilitas pinjaman sebesar US$42 juta dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI). Informasi yang dihimpun jabarpos.id menyebutkan bahwa dana segar ini diperoleh secara tidak langsung, melalui PT Borneo Indobara (BIB), salah satu anak perusahaan tidak langsung Perseroan.

Dalam keterbukaan informasi yang disampaikan, GEMS merinci bahwa Perjanjian Kredit antara Bank Mandiri dan BIB telah diteken pada 16 September 2026. Corporate Secretary GEMS, Sudin, menjelaskan bahwa fasilitas ini merupakan term loan dengan limit pinjaman mencapai US$42 juta, atau maksimal 80% dari total nilai Proyek Elektrifikasi yang akan dibiayai. Jangka waktu pelunasan pinjaman ini ditetapkan maksimal lima tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian.

Sinar Mas Kantongi Dana Jumbo dari Bank Mandiri
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Sudin menambahkan, suntikan dana ini secara spesifik dialokasikan untuk pembiayaan belanja modal (capex) yang akan digunakan dalam proyek pembangunan elektrifikasi di area operasional tambang BIB. Langkah ini krusial untuk modernisasi dan efisiensi operasional perusahaan di masa mendatang.

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Ia meyakini, fasilitas kredit ini akan menjadi katalisator penting bagi pertumbuhan dan peningkatan kinerja operasional perusahaan. Selain itu, Sudin juga menekankan bahwa tambahan fasilitas belanja modal ini akan memperkuat kondisi keuangan GEMS, serta memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan di masa mendatang. Dengan dukungan finansial ini, GEMS diharapkan dapat mengakselerasi proyek-proyek strategisnya dan mempertahankan posisinya sebagai pemain kunci di industri batu bara.

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