INET Kuasai Bisnis Kabel Laut

Jakarta – PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. (INET), emiten yang bergerak di sektor telekomunikasi, baru-baru ini mengumumkan langkah strategis dengan mengakuisisi mayoritas saham PT Sarana Global Indonesia (SGI). Transaksi penyertaan modal senilai Rp280,4 miliar ini rampung pada 15 September 2026, menjadikan SGI sebagai entitas anak perseroan, demikian dilansir jabarpos.id.

Melalui penyelesaian transaksi ini, INET kini resmi menguasai 60% kepemilikan saham di SGI, secara otomatis mengubah status perusahaan penyedia infrastruktur kabel tersebut menjadi anak usaha dari INET. Langkah ini dipandang sebagai ekspansi signifikan bagi grup perseroan.

Proses akuisisi ini melibatkan peningkatan modal dasar SGI yang melonjak dari Rp12 miliar menjadi Rp50 miliar. Sejalan dengan itu, modal ditempatkan dan disetor SGI juga mengalami kenaikan signifikan, dari Rp12 miliar menjadi Rp30 miliar. Untuk memuluskan transaksi ini, SGI menerbitkan 180.000 saham baru dengan nilai nominal Rp100.000 per saham, yang seluruhnya diambil bagian oleh INET.

Meskipun nilai nominal keseluruhan saham baru yang disetor oleh INET hanya mencapai Rp18 miliar, nilai transaksi sesungguhnya mencapai angka fantastis Rp280.403.820.000. Selisih antara nilai transaksi dan nilai nominal saham ini akan dicatat sebagai agio saham, mencerminkan premi yang dibayarkan INET di atas nilai par. Setelah penyertaan modal ini, jumlah saham SGI bertambah dari 120.000 menjadi 300.000 saham.

"Masuknya SGI sebagai entitas anak secara signifikan memperluas cakupan kegiatan usaha grup Perseroan ke bidang Engineering, Procurement, and Construction (EPC) serta pemeliharaan sistem kabel bawah laut, baik untuk serat optik maupun kabel listrik," demikian pernyataan resmi yang dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI).

Sebelum transaksi monumental ini, struktur kepemilikan saham SGI didominasi oleh Chandra Arie Setiawan dengan 119.999 saham atau 99,9992%, sementara Bayu Erriano Affia, S.E. memegang satu saham atau 0,0008%. Pasca-akuisisi, komposisi kepemilikan berubah drastis: INET menjadi pemegang saham mayoritas dengan 180.000 saham (60%), disusul Chandra Arie Setiawan dengan 119.999 saham (39,9997%), dan Bayu Erriano Affia dengan satu saham (0,0003%).

Berdasarkan Anggaran Dasar, SGI memiliki spektrum kegiatan usaha yang luas, mencakup konstruksi sentral telekomunikasi, jaringan transmisi dan distribusi kabel telekomunikasi (di atas tanah, bawah tanah, dan bawah air), aktivitas telekomunikasi dengan kabel termasuk sistem komunikasi kabel laut, pemasangan jaringan listrik, konstruksi bangunan sipil minyak dan gas bumi, hingga aktivitas jasa akses internet. Namun, saat ini, SGI memfokuskan kegiatannya pada rekayasa, pengadaan, konstruksi (EPC), serta pemeliharaan sistem kabel bawah laut untuk serat optik dan kabel listrik.

Dengan demikian, akuisisi ini tidak hanya menambah portofolio bisnis INET, tetapi juga memperkuat posisinya dalam ekosistem infrastruktur telekomunikasi nasional, khususnya di segmen kabel bawah laut yang strategis.