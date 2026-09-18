EV dan Dompet Konsumen Jadi Momok Otomotif

Industri otomotif Indonesia dihadapkan pada dua ganjalan besar yang berpotensi menghambat laju pertumbuhannya hingga tahun 2026, menurut Komisaris Independen PT Astra Otoparts Tbk (AUTO), Agus Tjahajana Wirakusumah. Analisis ini disampaikan dalam sebuah diskusi mendalam yang dikutip oleh jabarpos.id, menyoroti tekanan daya beli masyarakat dan pergeseran masif teknologi menuju era kendaraan listrik (EV).

Angka penjualan otomotif nasional yang stagnan di bawah satu juta unit per tahun selama satu dekade terakhir menjadi indikator nyata melemahnya daya beli konsumen. Situasi ini, lanjut Agus, bukan sekadar statistik, melainkan cerminan tekanan signifikan terhadap kelangsungan bisnis di sektor ini, memaksa para pelaku usaha untuk memutar otak lebih keras demi menjaga volume penjualan.

Di sisi lain, gelombang perubahan teknologi tak kalah menantang. Perkembangan pesat, baik pada mesin pembakaran internal (ICE) yang semakin efisien maupun transisi menuju kendaraan listrik (EV), menuntut adaptasi fundamental dari seluruh rantai pasok industri. Ini bukan sekadar evolusi, melainkan revolusi yang harus dihadapi dengan sigap, mengingat preferensi pasar yang mulai bergeser ke arah solusi mobilitas yang lebih ramah lingkungan.

Dampak langsung dari kedua tantangan ini terasa hingga ke industri komponen. Para produsen komponen dituntut untuk segera menyesuaikan lini produksi dan inovasi mereka agar sesuai dengan kebutuhan pasar yang bergeser. Pengembangan komponen untuk kendaraan listrik, khususnya yang berbasis Nickel Cobalt Manganese (NCM) dan Lithium Ferro-Phosphate (LFP), menjadi prioritas utama demi mendukung ekosistem EV yang sedang dibangun di Indonesia.

Agus Tjahajana menekankan bahwa industri otomotif Indonesia berada di persimpangan jalan. Diperlukan strategi adaptif dan investasi berkelanjutan untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga mengambil peluang di tengah lanskap yang berubah drastis ini. Diskusi ini, yang disiarkan dalam program Closing Bell CNBC Indonesia pada Jumat, 14 September 2026, menjadi pengingat penting bagi para pemangku kepentingan akan kompleksitas masa depan otomotif.