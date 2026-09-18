Jejak Panjang Kekuasaan Tambang Low Tuck Kwong

Dunia pertambangan kembali bergejolak dengan kabar mengenai potensi perubahan kepemilikan signifikan di PT Bayan Resources Tbk (BYAN). Andi Syamsuddin Arsyad, yang dikenal luas sebagai Haji Isam, dilaporkan tengah memfinalisasi Perjanjian Jual Beli Saham untuk mengambil alih kendali. Menurut laporan yang diterima jabarpos.id, kesepakatan ini melibatkan pengalihan saham pengendali dari Low Tuck Kwong dan putrinya, Elaine Low. Jika proses berjalan lancar, sebanyak 10.000.000.500 saham biasa BYAN, atau setara 30% kepemilikan, akan berpindah tangan ke Haji Isam.

Namun, jauh sebelum Low Tuck Kwong menjadi sosok sentral di balik Bayan, jejak perusahaan ini bermula dari seorang pengusaha bernama Haji