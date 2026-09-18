Jejak Panjang Kekuasaan Tambang Low Tuck Kwong

Author Image

Endang Wulansari

19 September 2026, 04:04 WIB

Share

Dunia pertambangan kembali bergejolak dengan kabar mengenai potensi perubahan kepemilikan signifikan di PT Bayan Resources Tbk (BYAN). Andi Syamsuddin Arsyad, yang dikenal luas sebagai Haji Isam, dilaporkan tengah memfinalisasi Perjanjian Jual Beli Saham untuk mengambil alih kendali. Menurut laporan yang diterima jabarpos.id, kesepakatan ini melibatkan pengalihan saham pengendali dari Low Tuck Kwong dan putrinya, Elaine Low. Jika proses berjalan lancar, sebanyak 10.000.000.500 saham biasa BYAN, atau setara 30% kepemilikan, akan berpindah tangan ke Haji Isam.

Namun, jauh sebelum Low Tuck Kwong menjadi sosok sentral di balik Bayan, jejak perusahaan ini bermula dari seorang pengusaha bernama Haji

Jejak Panjang Kekuasaan Tambang Low Tuck Kwong
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Also Read

Istri Kedua Ungkap Harta Karun Pejabat

KPK Sasar Summarecon Bosnya Kena OTT

Jepang Guncang Pasar Suku Bunga Rekor Baru

AXA Pecah Unit Syariah Incar Segmen Menggiurkan

Related Post

Pos tanpa judul 11852

Sep. 19, 2026

IHSG Anjlok Asing Jual Triliunan Rupiah Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali diwarnai sentimen negatif pada perdagangan Jumat. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpaksa mengakhiri sesi

Istri Kedua Ungkap Harta Karun Pejabat

Istri Kedua Ungkap Harta Karun Pejabat

Sep. 19, 2026

Sebuah skandal korupsi fantastis senilai Rp1,3 triliun yang melibatkan mantan pejabat tinggi BUMN, Ahmad Thahir, terkuak secara tak terduga. Bukan dari penyelidikan aparat, melainkan dari

KPK Sasar Summarecon Bosnya Kena OTT

KPK Sasar Summarecon Bosnya Kena OTT

Sep. 19, 2026

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melancarkan operasi besar, kali ini menyasar kantor pusat PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA) di Jakarta Timur. Tindakan ini, seperti yang

Jepang Guncang Pasar Suku Bunga Rekor Baru

Jepang Guncang Pasar Suku Bunga Rekor Baru

Sep. 19, 2026

Bank Sentral Jepang (BoJ) kembali membuat gebrakan di pasar keuangan global. Pada Jumat, 18 September 2026, BoJ secara mengejutkan menaikkan suku bunga acuannya sebesar 25

AXA Pecah Unit Syariah Incar Segmen Menggiurkan

AXA Pecah Unit Syariah Incar Segmen Menggiurkan

Sep. 19, 2026

PT AXA Financial Indonesia mengambil langkah strategis dengan secara resmi memisahkan Unit Usaha Syariah (UUS) mereka. Langkah ini berujung pada pendirian PT AXA Sharia Life

JabarPos.id adalah media online yang menyajikan berita aktual dan terpercaya seputar Jawa Barat, nasional, hingga dunia internasional.

Kebijakan

Ketentuan Layanan Kebijakan Privasi Disclaimer Pedoman Media Siber Kebijakan Iklan

Halaman

About Us Privacy Policy Our Services Contact Us

Copyright ©2026

Jabarpost

MEDIA PARTNERS

bolapedia.co.id tangerangsatu.co.id lahatsatu.com agroplus.co.id suaramedia.id chapnews.id jabarpos.id bingkaiwarta.com belanegara.co fixmakassar.com faktual.news 55tv.co.id wartakini.id

MORE MEDIA PARTNERS → SWIPE TO EXPLORE

Haluannews.id Zonamerahnews.com thescreescore.com hustlerwords.com looksports.media porosinformasi.co.id sportszam.com politicanews.id
deteksinews.co.id esportivonews.com morninroutine.com Diyetekno.com Faseberita.id Thetimeseg.com Gangberita.com bangkaterkini.id malutpost.id abcmarathinews.com hustlerwords.com