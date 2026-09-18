Jantung Industri Aman Era B50 E50

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Endang Wulansari

19 September 2026, 00:31 WIB

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Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto gencar mendorong implementasi bahan bakar nabati (biofuel) seperti B50 dan E50 sebagai pilar utama ketahanan energi nasional dan upaya menekan impor BBM. Namun, transisi ini membawa tantangan tersendiri bagi keandalan mesin diesel dan alat berat industri. Menjawab urgensi tersebut, PT Nexar Clean Energy, sebuah perusahaan yang fokus pada solusi energi hijau, tampil dengan inovasi teknologi filtrasi canggih. Informasi ini dihimpun oleh jabarpos.id.

Pengembangan bahan bakar campuran etanol dan biodiesel, meskipun strategis, berpotensi memengaruhi kinerja dan umur pakai mesin diesel serta peralatan berat di sektor industri. Untuk memastikan sistem proteksi yang memadai di tengah era B50 dan E50, Nexar Clean Energy mengembangkan sistem pemurnian minyak yang dirancang khusus untuk memperpanjang usia mesin dan menjaga kualitas fluida industri tetap optimal.

Jantung Industri Aman Era B50 E50
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Presiden Direktur PT Nexar Clean Energy, Yan Pieter Sibarani, menegaskan bahwa inovasi perusahaannya krusial dalam menjaga keandalan mesin dan peralatan industri berat. "Inovasi kami dirancang untuk memastikan operasional yang stabil pada sektor-sektor vital seperti pembangkit listrik, pertambangan, hingga transportasi, di tengah perubahan komposisi bahan bakar," ujar Yan Pieter.

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Di ranah "fuel clean line" dan "oil clean lines" serta efisiensi energi, PT Nexar Clean Energy menawarkan sejumlah produk unggulan. Salah satunya adalah teknologi Micfil Ultrafine Filters 0,5 mikron yang berasal dari Jerman, menjamin pemurnian minyak hingga tingkat terkecil. Ke depan, perusahaan juga berencana untuk memperluas solusi mereka ke sistem panel surya dan penyimpanan energi, menunjukkan komitmen terhadap ekosistem energi hijau yang komprehensif.

Diskusi mengenai pentingnya teknologi filtrasi canggih ini semakin mengemuka, seperti yang diulas dalam program Closing Bell CNBC Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi seperti yang ditawarkan Nexar Clean Energy bukan hanya sekadar pelengkap, melainkan komponen esensial dalam memastikan transisi energi nasional berjalan mulus tanpa mengorbankan performa dan keberlanjutan sektor industri.

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