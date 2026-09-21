Pasar Keuangan RI Bergejolak Hebat Menanti Keputusan Penting

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Endang Wulansari

22 September 2026, 02:31 WIB

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Tekanan di pasar keuangan Indonesia kembali memanas pada awal pekan ini, Senin (21/09). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) harus rela tersungkur ke level 6.384, sementara nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat juga mengalami pelemahan signifikan hingga menyentuh Rp 17.825 per dolar AS. Menurut laporan yang diterima jabarpos.id, kondisi ini memicu kekhawatiran di kalangan investor dan pelaku pasar.

Situasi ini mengindikasikan bahwa ‘perang’ di pasar keuangan masih jauh dari usai. Fluktuasi tajam menjadi pemandangan yang tak terhindarkan, dengan sentimen negatif terus membayangi pergerakan aset-aset berisiko. Di tengah gejolak ini, perhatian pelaku pasar tertuju pada satu titik krusial: keputusan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate). Kebijakan moneter ini sangat dinanti karena dianggap sebagai penentu arah pergerakan pasar dalam beberapa waktu ke depan.

Pasar Keuangan RI Bergejolak Hebat Menanti Keputusan Penting
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Para analis pasar menilai, tekanan yang berlanjut ini dipicu oleh kombinasi sentimen negatif yang kompleks. Kekhawatiran global mengenai prospek ekonomi, ditambah dengan dinamika internal yang belum sepenuhnya stabil, menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi aset berisiko. Investor cenderung mengambil sikap hati-hati, bahkan menarik modalnya, menunggu sinyal yang lebih jelas dari otoritas moneter.

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Mercy Widjaja dan Serliana Salsabila, dua pengamat pasar yang kerap memberikan analisis mendalam di CNBC Indonesia, dalam segmen Closing Bell mereka, menjelaskan bahwa volatilitas ini adalah cerminan dari ketidakpastian yang masih tinggi. Mereka menggarisbawahi bahwa investor saat ini sedang menimbang risiko dan potensi keuntungan dengan sangat hati-hati, menunggu kejelasan dari berbagai indikator ekonomi dan, yang terpenting, arah kebijakan moneter Bank Indonesia.

Ke depan, pasar keuangan Indonesia diperkirakan akan tetap berada dalam mode ‘wait and see’ hingga ada kejelasan lebih lanjut mengenai arah kebijakan moneter, terutama terkait BI Rate. Pelaku pasar dan investor akan terus mencermati setiap indikasi dan pernyataan dari Bank Indonesia, berharap ada langkah konkret yang mampu menstabilkan kembali pasar dan mengembalikan kepercayaan.

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