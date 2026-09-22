Strategi Baru Asuransi Sasar Mahasiswa

Jabarpos.id – Industri asuransi di Indonesia terus menunjukkan tren positif di tengah dinamika ekonomi nasional yang penuh tantangan. Berdasarkan data terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Juli 2026, sektor asuransi komersial, baik asuransi jiwa maupun asuransi umum, berhasil mencatatkan pertumbuhan aset yang signifikan. Total aset industri ini menyentuh angka Rp957,07 triliun, atau tumbuh sebesar 2,54% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya (yoy).

Sejalan dengan pertumbuhan aset, pendapatan premi juga mengalami kenaikan menjadi Rp199,80 triliun, meningkat 2,71% secara tahunan. Angka-angka ini menjadi indikator kuat bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan finansial semakin meningkat, meskipun kondisi ekonomi global dan domestik seringkali tidak menentu.

Presiden Direktur Sun Life Indonesia, Albertus Wiroyo, mengungkapkan bahwa kinerja positif ini merupakan cerminan dari kebutuhan nyata masyarakat akan produk perlindungan. Menurutnya, asuransi bukan lagi sekadar produk tambahan, melainkan instrumen penting untuk menghadapi ketidakpastian di masa depan. Hal ini terbukti dari sektor asuransi jiwa yang mencatatkan lonjakan premi baru sebesar 20,5% sepanjang semester pertama tahun 2026. Lonjakan ini menegaskan bahwa asuransi telah menjadi bagian integral dari perencanaan keuangan jangka panjang masyarakat Indonesia.

Namun, di balik pertumbuhan tersebut, tantangan besar masih menanti. Tingkat penetrasi asuransi di Indonesia saat ini dinilai masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan potensi pasar yang ada. Kondisi ini membuka peluang emas bagi perusahaan asuransi untuk memperluas jangkauan pasar mereka. Salah satu strategi utama yang kini tengah digalakkan adalah meningkatkan edukasi dan literasi keuangan, terutama dengan menyasar segmen generasi muda, termasuk mahasiswa.

"Potensi peningkatan adopsi asuransi masih sangat terbuka lebar. Oleh karena itu, upaya peningkatan edukasi dan literasi masyarakat mengenai peran krusial asuransi harus terus digencarkan, khususnya kepada generasi muda," ujar Albertus.

Menghadapi era digital, perusahaan asuransi tidak lagi hanya mengandalkan metode konvensional. Pemanfaatan teknologi digital, termasuk integrasi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), menjadi kunci utama dalam menggali potensi nasabah baru. Dengan teknologi AI, perusahaan dapat melakukan analisis data yang lebih akurat untuk memahami perilaku konsumen, sehingga produk yang ditawarkan menjadi lebih relevan dengan kebutuhan spesifik nasabah, terutama bagi kaum milenial dan Gen Z yang sangat bergantung pada ekosistem digital.

Langkah proaktif ini diharapkan dapat mengubah persepsi generasi muda yang selama ini mungkin menganggap asuransi sebagai produk yang rumit atau mahal. Dengan produk yang lebih fleksibel, terjangkau, dan mudah diakses melalui ponsel pintar, asuransi diharapkan dapat menjadi gaya hidup baru dalam pengelolaan keuangan bagi mahasiswa dan pekerja muda di Indonesia. Melalui kombinasi antara literasi yang kuat dan inovasi teknologi, industri asuransi optimis dapat terus tumbuh secara berkelanjutan di masa depan.