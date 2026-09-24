Cicilan Jumbo KDKMP Jatuh Tempo Besok

Jabarpos.id – Kabar mengenai jatuh tempo pembayaran cicilan perdana Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mulai menjadi sorotan publik. Pasalnya, jumlah dana yang harus disetorkan mencapai angka yang sangat fantastis, yakni sebesar Rp37,7 triliun. Pembayaran besar ini dijadwalkan akan jatuh tempo pada esok hari, 25 September 2026.

Menanggapi perhatian publik tersebut, Menteri Keuangan Suahasil Nazara akhirnya memberikan penjelasan resmi terkait kesiapan pemerintah dalam memenuhi kewajiban pembayaran tersebut. Suahasil menegaskan bahwa pemerintah telah mengantisipasi kebutuhan dana ini jauh-jauh hari melalui perencanaan anggaran negara.

Berdasarkan skema pembiayaan yang telah ditetapkan, pembayaran senilai Rp37,7 triliun tersebut merupakan bagian dari komitmen pembiayaan KDKMP melalui kredit sindikasi Himbara. Sebagai informasi, plafon total kredit sindikasi ini mencapai angka sekitar Rp240 triliun. Besaran cicilan yang jatuh tempo besok mencakup komponen pokok utang serta bunga yang berjalan.

Suahasil memastikan bahwa seluruh dana yang dibutuhkan untuk melunasi cicilan pertama ini telah tersedia di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah tidak perlu khawatir akan terjadinya kendala likuiditas, karena perencanaan anggaran telah disusun secara matang sejak awal tahun.

"Terkait jatuh tempo KDKMP, saya sampaikan bahwa untuk pembayaran utang pembangunan KDKMP telah dianggarkan di APBN. Anggarannya sudah ada, sejak penyusunan APBN, dana tersebut tersedia dan pasti dibayar karena sudah dialokasikan sepanjang tahun," ujar Suahasil dalam keterangannya, Kamis (24/9/2026).

Dalam teknis pembayarannya, pemerintah akan menyalurkan dana tersebut melalui PT Agrinas Pangan Nusantara. Suahasil menekankan bahwa fleksibilitas APBN menjadi kunci utama sehingga pemerintah menjamin tidak akan terjadi gagal bayar dalam program pembangunan KDKMP ini.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa koordinasi antarlembaga dalam menjaga stabilitas keuangan tetap berjalan sangat ketat. Dalam hal ini, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus melakukan pengawasan rutin. Suahasil juga menambahkan bahwa kehadiran Danantara semakin memperkuat koordinasi antarlembaga dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

"Koordinasi terus dijalankan secara rutin. Kami selalu melakukan pengujian secara berkala sebagai informasi utama. Bagaimanapun pergerakan ekonomi global sangat dinamis, itulah sebabnya KSSK rutin menggelar rapat setiap tiga bulan sekali untuk memastikan semua tetap terkendali," pungkasnya.

Dengan adanya kepastian anggaran ini, pemerintah berharap pembangunan melalui KDKMP dapat terus berjalan lancar guna memperkuat ekonomi di tingkat desa dan kelurahan tanpa mengganggu stabilitas fiskal negara.