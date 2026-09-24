Strategi Baru Jaga Stabilitas Ekonomi

Jabarpos.id – Dinamika ekonomi nasional tengah menjadi sorotan tajam setelah Menteri Keuangan Suahasil Nazara melakukan kunjungan mendadak ke Kantor Pusat Bank Indonesia (BI), Jakarta, pada Kamis (24/9/2026). Pertemuan tingkat tinggi yang mempertemukan otoritas fiskal dan moneter ini berlangsung cukup intens dan memakan waktu lebih lama dari jadwal yang telah ditentukan sebelumnya.

Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, mengonfirmasi bahwa diskusi yang berlangsung di markas besar bank sentral tersebut berjalan cukup alot. Hal ini terlihat dari adanya keterlambatan jadwal konferensi pers yang semula direncanakan pada pukul 16.00 WIB, namun baru dapat dilaksanakan sekitar pukul 17.26 WIB.

"Mohon maaf sebelumnya karena kami sedikit terlambat sekitar 26 menit. Diskusi tadi berlangsung cukup alot," ujar Destry dengan nada bercanda saat memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta.

Meskipun suasana diskusi terasa tegang karena kedalaman materi yang dibahas, Destry menegaskan bahwa pertemuan ini merupakan bagian dari koordinasi rutin yang sangat krusial. Ia menjelaskan bahwa sebagai pejabat yang baru saja dilantik oleh Kepala Negara, pertemuan antara dirinya dan Menteri Keuangan Suahasil Nazara juga berfungsi sebagai ajang silaturahmi untuk memperkuat sinergi antarlembaga.

Namun, di balik agenda silaturahmi tersebut, terdapat agenda strategis yang sangat menentukan arah kebijakan ekonomi Indonesia ke depan. Di tengah bayang-bayang ketidakpastian ekonomi global yang terus membayangi pasar keuangan dunia, koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia menjadi kunci utama untuk menjaga stabilitas nasional.

Destry memaparkan bahwa poin-poin utama yang menjadi bahan perdebatan dan diskusi mendalam dalam pertemuan tersebut mencakup pengelolaan likuiditas pasar, strategi penerbitan surat berharga milik pemerintah, hingga pembahasan mengenai instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

"Kami membahas mengenai likuiditas, bagaimana strategi penerbitan surat berharga pemerintah ke depannya, serta mengenai SRBI di BI, ditambah beberapa isu penting lainnya," jelas Destry secara mendetail.

Langkah sinkronisasi antara kebijakan fiskal yang dijalankan pemerintah dan kebijakan moneter yang dikendalikan oleh Bank Indonesia dianggap sangat vital. Pengelolaan likuiditas yang tepat diharapkan mampu meredam gejolak pasar, sementara strategi surat utang yang matang akan memastikan pembiayaan negara tetap terjaga tanpa mengganggu stabilitas nilai tukar rupiah.

Pertemuan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah dan bank sentral sedang bersiap menghadapi berbagai tantangan ekonomi global yang tidak menentu. Dengan adanya kesepahaman mengenai instrumen keuangan seperti SRBI dan manajemen utang negara, diharapkan fondasi ekonomi Indonesia tetap kokoh dan mampu menghadapi guncangan dari luar negeri. Melalui sinergi ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di tengah dinamika geopolitik dan ekonomi dunia yang kian kompleks.