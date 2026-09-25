Suku Bunga AS Naik Rupiah Terancam

Author Image

Endang Wulansari

26 September 2026, 06:31 WIB

Share

<strong>Jabarpos.id – </strong> Gejolak ekonomi global kembali memberikan sinyal waspada bagi pasar keuangan domestik. Ketegangan geopolitik yang terus memanas di kawasan Timur Tengah kini menjadi faktor utama yang memicu ketidakpastian ekonomi dunia. Situasi ini tidak hanya berdampak pada stabilitas politik, tetapi juga merembet pada lonjakan harga minyak mentah dunia yang berujung pada ancaman inflasi global yang tak terkendali.

Kondisi inflasi yang merangkak naik ini memaksa bank sentral Amerika Serikat, The Fed, untuk mengambil langkah agresif guna menjaga stabilitas harga. Tekanan ekonomi yang masif membuat kebijakan moneter ketat menjadi pilihan yang sulit dihindari. Para pelaku pasar kini tengah bersiap menghadapi kemungkinan adanya kenaikan suku bunga acuan Amerika Serikat dalam waktu dekat.

Suku Bunga AS Naik Rupiah Terancam
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

SEVP Head of Treasury Sales & Distribution Bank CIMB Niaga, Hernaman Tandianto, mengungkapkan bahwa tekanan untuk menaikkan level Fed Funds Rate (FFR) masih sangat kuat. Hal ini dilakukan semata-mata untuk meredam laju inflasi yang terus membayangi ekonomi global. Berdasarkan proyeksi pasar, terdapat peluang besar bagi The Fed untuk kembali menaikkan suku bunga pada pertemuan FOMC bulan Oktober dan Desember 2026 mendatang.

Also Read

Gelombang Penutupan Bank di Indonesia

IHSG Merosot Tajam Saham Bank Jadi Beban

Rupiah Tertekan Menuju 18 Ribu

Aturan Baru OJK Pantau Pasar Modal

Misteri Transaksi Saham BYAN

Prediksi kenaikan tersebut diperkirakan sebesar 25 basis poin (bps) untuk masing-masing periode. Menariknya, probabilitas terjadinya kenaikan ini sudah melampaui angka 50 persen di mata para investor. Jika skenario ini benar-benar terjadi, maka arus modal global diprediksi akan kembali mengalir ke Amerika Serikat, yang secara otomatis memberikan tekanan depresiasi terhadap mata uang negara berkembang, termasuk Rupiah.

Menanggapi dinamika tersebut, Bank Indonesia (BI) juga tidak tinggal diam. BI memiliki potensi untuk melakukan langkah serupa dengan menaikkan level BI Rate sebanyak satu kali guna menjaga stabilitas nilai tukar dan mengendalikan inflasi di dalam negeri. Langkah ini dianggap krusial agar selisih suku bunga antara Indonesia dan Amerika Serikat tetap kompetitif, sehingga investor tidak menarik dana mereka secara masif dari pasar keuangan Indonesia.

Meskipun tekanan terhadap Rupiah diprediksi akan semakin berat jika The Fed terus menaikkan suku bunga, Bank Indonesia telah menyiapkan "senjata" untuk menjaga kepercayaan pasar. Salah satunya adalah melalui kebijakan swap hedging facility discount. Langkah strategis ini dinilai sangat efektif untuk menarik minat investor agar tetap bertahan di pasar keuangan Indonesia meskipun kondisi global sedang tidak menentu.

Para pelaku pasar kini tengah memantau dengan saksama setiap kebijakan yang akan diambil oleh kedua bank sentral tersebut. Stabilitas ekonomi Indonesia akan sangat bergantung pada seberapa cepat dan tepat koordinasi kebijakan moneter antara Bank Indonesia dan arah kebijakan The Fed dalam menghadapi badai inflasi global ini. Melansir laporan dari jabarpos.id, penguatan fundamental ekonomi domestik tetap menjadi kunci utama dalam menghadapi volatilitas pasar keuangan dunia.

Related Post

Gelombang Penutupan Bank di Indonesia

Gelombang Penutupan Bank di Indonesia

Sep. 26, 2026

Jabarpos.id – Industri perbankan tanah air kembali diguncang kabar kurang sedap. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi telah mencabut izin usaha 15 lembaga perbankan di

IHSG Merosot Tajam Saham Bank Jadi Beban

IHSG Merosot Tajam Saham Bank Jadi Beban

Sep. 26, 2026

Jabarpos.id – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menutup perdagangan pekan ini dengan hasil yang kurang memuaskan. Pasar modal Indonesia terpantau berakhir di zona merah, mengalami

Rupiah Tertekan Menuju 18 Ribu

Rupiah Tertekan Menuju 18 Ribu

Sep. 26, 2026

Jabarpos.id – Nilai tukar Rupiah tengah menghadapi ujian berat di pasar global. Tekanan yang terus membayangi mata uang Garuda ini memicu kekhawatiran di kalangan pelaku

Aturan Baru OJK Pantau Pasar Modal

Aturan Baru OJK Pantau Pasar Modal

Sep. 26, 2026

Jabarpos.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memperketat pengawasan di sektor keuangan dengan menerbitkan regulasi terbaru mengenai pelaporan insidental. Langkah strategis ini diambil guna memastikan

Misteri Transaksi Saham BYAN

Misteri Transaksi Saham BYAN

Sep. 26, 2026

Jabarpos.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya angkat bicara menyikapi kegaduhan yang melanda pasar modal baru-baru ini. Hal ini dipicu oleh beredarnya rumor mengenai transaksi

JabarPos.id adalah media online yang menyajikan berita aktual dan terpercaya seputar Jawa Barat, nasional, hingga dunia internasional.

Kebijakan

Ketentuan Layanan Kebijakan Privasi Disclaimer Pedoman Media Siber Kebijakan Iklan

Halaman

About Us Privacy Policy Our Services Contact Us

Copyright ©2026

Jabarpost

MEDIA PARTNERS

bolapedia.co.id tangerangsatu.co.id lahatsatu.com agroplus.co.id suaramedia.id chapnews.id jabarpos.id bingkaiwarta.com belanegara.co fixmakassar.com faktual.news 55tv.co.id wartakini.id

MORE MEDIA PARTNERS → SWIPE TO EXPLORE

Haluannews.id Zonamerahnews.com thescreescore.com hustlerwords.com looksports.media porosinformasi.co.id sportszam.com politicanews.id
deteksinews.co.id esportivonews.com morninroutine.com Diyetekno.com Faseberita.id Thetimeseg.com Gangberita.com bangkaterkini.id malutpost.id abcmarathinews.com hustlerwords.com