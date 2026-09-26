Ketegangan Timur Tengah Picu Harga Energi Melonjak

Jabarpos.id – Kondisi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang kian memanas kembali memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas pasar keuangan global. Ketidakpastian situasi di wilayah tersebut menjadi katalis utama yang mendorong harga komoditas energi dunia, terutama minyak mentah dan batu bara, tetap bertahan di level yang tinggi. Fenomena ini secara langsung turut memberikan tekanan terhadap instrumen investasi lainnya, termasuk pasar saham dan nilai tukar mata uang.

Pada perdagangan sesi pertama di hari Jumat (25/09/2026), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpantau mengalami tekanan hebat. Indeks bergerak di zona merah dan merosot hingga menyentuh level 6.273. Penurunan ini tidak hanya terjadi pada bursa saham, tetapi juga diikuti oleh pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS. Mata uang Garuda tercatat terdepresiasi hingga ke level Rp 17.925 per Dolar AS, mencerminkan adanya sentimen risk-off atau kecenderungan investor untuk menarik modal dari pasar berkembang menuju aset yang lebih aman (safe haven).

Di sektor komoditas, minyak mentah jenis Brent menjadi salah satu yang paling terdampak oleh eskalasi konflik di Timur Tengah. Pasokan minyak mentah dunia kini berada dalam bayang-bayang ancaman gangguan distribusi akibat ketegangan politik tersebut. Kekhawatiran akan terhentinya aliran pasokan dari wilayah produsen utama membuat harga minyak Brent mampu bertahan di level tinggi. Para pelaku pasar kini terus memantau setiap perkembangan diplomatik maupun militer di kawasan tersebut, karena sedikit saja perubahan situasi dapat memicu lonjakan harga yang lebih drastis.

Tak hanya minyak mentah, sektor batu bara juga menunjukkan tren penguatan yang cukup agresif. Permintaan global terhadap batu bara dilaporkan kembali mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Lonjakan permintaan ini mendorong harga batu bara merangkak naik hingga mendekati level tertingginya dalam tiga bulan terakhir. Kombinasi antara ketidakpastian energi global dan meningkatnya kebutuhan industri di berbagai negara membuat batu bara menjadi komoditas yang sangat diperhatikan oleh para investor saat ini.

Kondisi pasar yang fluktuatif ini menuntut kewaspadaan tinggi bagi para pelaku pasar dan investor. Tekanan dari sektor energi dan pelemahan mata uang menciptakan kombinasi tantangan yang kompleks bagi ekonomi domestik. Analis memperkirakan bahwa selama tensi di Timur Tengah belum menunjukkan tanda-tanda deeskalasi, volatilitas pada harga komoditas energi dan pasar keuangan global akan terus berlanjut. Investor disarankan untuk tetap memperhatikan dinamika geopolitik dan pergerakan arus modal asing guna memitigasi risiko kerugian di tengah ketidakpastian ini. Informasi lebih lanjut mengenai ulasan mendalam terkait sentimen pasar ini dapat terus dipantau melalui laporan ekonomi terkini di jabarpos.id.