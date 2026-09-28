Misteri Akuisisi BCA oleh Haji Isam

Jabarpos.id – Jagat media sosial tengah diguncang oleh rumor yang sangat mengejutkan di dunia bisnis tanah air. Nama pengusaha besar asal Kalimantan, Andi Syamsudin Arsyad atau yang akrab disapa Haji Isam, mendadak menjadi pusat perhatian setelah muncul kabar burung mengenai rencana akuisisi raksasa perbankan, PT Bank Central Asia Tbk (BBCA). Isu ini seketika memicu kegemparan, tidak hanya di kalangan netizen, tetapi juga di kalangan investor dan pengamat pasar modal.

Spekulasi ini muncul bukan tanpa alasan. Publik masih ingat betul bagaimana agresifnya langkah Haji Isam dalam memperkuat imperium bisnisnya baru-baru ini. Ia baru saja melakukan manuver besar dengan mencaplok sekitar 10 miliar lembar saham PT Bayan Resources Tbk (BYAN). Langkah tersebut setara dengan kepemilikan 30 persen saham perusahaan tambang tersebut, yang sebelumnya dikuasai oleh konglomerat Low Tuck Kwong dan Elaine Low. Keberhasilan "mencaplok" BYAN membuat banyak pihak menduga bahwa Haji Isam sedang menyiapkan langkah besar berikutnya.

Namun, jika benar rumor tersebut akan berlanjut ke sektor perbankan, tantangan finansial yang dihadapi tentu tidak main-main. Berdasarkan data kapitalisasi pasar atau market capitalization per akhir September 2026, nilai pasar BBCA telah menyentuh angka fantastis, yakni sekitar Rp756 triliun. Artinya, jika Haji Isam benar-benar berniat mengambil alih seluruh kepemilikan saham BBCA yang selama ini identik dengan Grup Djarum milik keluarga Hartono, ia harus menyiapkan dana tunai dalam jumlah yang sangat luar biasa besar.

Menanggapi kegaduhan yang terjadi di ruang digital, pihak manajemen BCA akhirnya angkat bicara untuk memberikan klarifikasi. Pihak bank menegaskan bahwa kabar mengenai rencana aksi korporasi atau pengambilalihan saham tersebut adalah tidak benar.

"Menanggapi isu yang beredar di media sosial terkait adanya rencana aksi korporasi tertentu terhadap BCA, dapat kami sampaikan bahwa informasi tersebut tidak benar," tegas Hera F. Haryn, EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA, dalam keterangan resminya.

Hera juga memberikan peringatan keras kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh berita yang belum teruji kebenarannya. Ia mengimbau para nasabah dan investor untuk selalu merujuk pada sumber informasi yang kredibel, baik melalui situs resmi perusahaan maupun kanal media yang terpercaya.

Lebih lanjut, manajemen BCA menekankan bahwa operasional bank tetap berjalan dengan sangat stabil, mengedepankan prinsip kehati-hatian, integritas, serta kepatuhan penuh terhadap regulasi yang berlaku di Indonesia. Meski saat ini isu tersebut telah dibantah, dinamika pasar tetap mengamati setiap pergerakan para konglomerat besar, mengingat pola rumor yang seringkali bermula dari media sosial sebelum akhirnya terkonfirmasi secara resmi di Bursa Efek Indonesia (BEI).