Siap-siap Panen Dividen dari Astra Graphia

Jabarpos.id – Kabar gembira datang bagi para investor yang menanamkan modalnya di emiten penyedia solusi teknologi dan layanan cetak, PT Astra Graphia Tbk (ASGR). Perusahaan yang merupakan bagian dari grup raksasa Astra ini secara resmi mengumumkan rencana pembagian dividen interim yang cukup menggiurkan bagi para pemegang sahamnya.

Berdasarkan keterbukaan informasi terbaru, manajemen ASGR telah menetapkan nilai dividen interim sebesar Rp297 per lembar saham. Keputusan strategis ini diambil setelah mendapatkan lampu hijau dari Dewan Komisaris perusahaan pada 25 September 2026 lalu. Dana yang digunakan untuk memanjakan investor ini bersumber dari perolehan laba tahun buku 2026 serta sebagian dari saldo laba ditahan perusahaan.

Langkah pembagian dividen ini menjadi sinyal positif mengenai kesehatan finansial perusahaan. Kinerja keuangan Astra Graphia menunjukkan tren yang sangat impresif dalam setahun terakhir. Jika menilik data laporan keuangan, perusahaan berhasil mencatatkan pertumbuhan laba bersih konsolidasian yang signifikan. Pada semester I-2026, ASGR membukukan laba bersih sebesar Rp138,45 miliar. Angka ini melonjak tajam sebesar 30,37 persen secara tahunan (year-on-year) jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025 yang berada di angka Rp106,20 miliar.

Bagi para investor yang ingin mengantongi keuntungan dari pembagian dividen ini, sangat penting untuk memperhatikan jadwal penting agar tidak ketinggalan momentum. Jangan sampai Anda melewatkan tanggal "Cum Dividend", karena itulah batas terakhir bagi investor untuk memiliki saham agar berhak menerima pembagian laba tersebut.

Berikut adalah rincian jadwal lengkap pelaksanaan pembagian dividen interim PT Astra Graphia Tbk yang perlu Anda catat:

Pertama, untuk transaksi di pasar reguler dan pasar negosiasi, tanggal Cum Dividend jatuh pada 7 Oktober 2026. Artinya, investor yang membeli saham pada tanggal tersebut masih berhak mendapatkan dividen. Sebaliknya, Ex Dividend untuk pasar reguler akan dimulai pada 8 Oktober 2026.

Kedua, bagi investor yang bertransaksi melalui pasar tunai, Cum Dividend akan jatuh pada 9 Oktober 2026, sementara Ex Dividend akan jatuh pada 12 Oktober 2026. Sebagai catatan penting, tanggal 9 Oktober 2026 juga ditetapkan sebagai Recording Date, yakni tanggal pencatatan resmi siapa saja pemegang saham yang berhak menerima dividen interim tersebut.

Terakhir, bagi Anda yang sudah memenuhi syarat sebagai penerima dividen, uang tunai tersebut akan masuk ke rekening Anda pada saat pelaksanaan pembayaran yang dijadwalkan pada 26 Oktober 2026.

Dengan pertumbuhan laba yang mencapai dua digit, Astra Graphia membuktikan bahwa efisiensi operasional dan strategi bisnis yang tepat mampu memberikan imbal hasil yang nyata bagi para pemegang sahamnya. Pastikan Anda telah mengatur strategi investasi dengan cermat sebelum memasuki periode cum dividend mendatang.