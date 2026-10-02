Emiten Plastik Siap Suntik Modal Jumbo

Jabarpos.id – Sektor industri kemasan plastik di Indonesia kembali dikejutkan dengan langkah strategis salah satu pemain utamanya. PT Berlina Tbk (BRNA), perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur kemasan plastik, secara resmi mengumumkan rencana besar untuk melakukan penambahan modal melalui skema Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu III atau yang lebih dikenal dengan istilah rights issue.

Langkah korporasi ini diambil sebagai bagian dari upaya perusahaan untuk memperkuat struktur permodalan dan mendukung rencana ekspansi bisnis di masa mendatang. Dalam keterbukaan informasi yang disampaikan kepada publik, perusahaan mengungkapkan bahwa mereka berencana menerbitkan saham baru dalam jumlah yang cukup signifikan.

Rencananya, BRNA akan merilis maksimal sebanyak 543.950.000 lembar saham baru yang diambil dari portepel. Dengan nilai nominal sebesar Rp50 per saham, jumlah emisi ini setara dengan 55,56 persen dari total modal ditempatkan dan disetor perusahaan sebelum dilaksanakannya aksi korporasi PMHMETD III ini.

Direktur PT Berlina Tbk, Benedikta Maritza, menjelaskan secara rinci mengenai mekanisme pembagian hak tersebut kepada para investor. Ia menyebutkan bahwa hak memesan efek terlebih dahulu ini akan dialokasikan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat pada tanggal 12 Oktober 2026. Skema yang diterapkan adalah setiap pemilik 9 saham lama akan mendapatkan hak untuk membeli 5 saham baru.

"Setiap satu HMETD yang dimiliki dapat digunakan oleh pemegang saham untuk membeli satu saham baru dengan harga pelaksanaan yang telah ditetapkan, yakni sebesar Rp685 per saham," ungkap Benedikta dalam pernyataan resminya sebagaimana dikutip pada Jumat (2/10/2026).

Jika seluruh rencana ini berjalan sesuai target, total dana yang akan dihimpun oleh perusahaan melalui aksi rights issue ini diperkirakan mencapai angka fantastis, yakni maksimal Rp372.605.750.000. Suntikan dana segar ini diharapkan dapat memberikan napas baru bagi pertumbuhan perusahaan di tengah dinamika pasar kemasan yang terus berubah.

Tak hanya sekadar menawarkan saham baru, BRNA juga menyiapkan "hadiah" atau insentif menarik bagi para investor yang bersedia mengambil bagian dalam aksi korporasi ini. Perusahaan akan menerbitkan maksimal 181.316.667 lembar Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham yang mengeksekusi haknya.

Mekanisme pemberian waran ini dirancang untuk memberikan nilai tambah bagi pemegang saham lama. "Setiap pemegang saham yang melaksanakan pembelian 3 lembar saham baru dalam program PMHMETD III ini, berhak mendapatkan 1 lembar Waran Seri I sebagai bonus," tambah Benedikta.

Waran tersebut nantinya memberikan hak kepada pemiliknya untuk membeli satu saham baru perusahaan yang dikeluarkan dari portepel di masa depan. Langkah pemberian waran gratis ini dinilai sebagai strategi cerdas untuk menarik minat investor agar tetap setia dan berpartisipasi dalam penguatan modal perusahaan. Melalui langkah ini, BRNA berharap dapat menjaga stabilitas kepercayaan pasar terhadap prospek jangka panjang perusahaan di industri plastik.