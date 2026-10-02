IHSG Terperosok di Sesi Pertama Hari Ini
2 Oktober 2026, 12:31 WIB
2 Oktober 2026, 12:31 WIB
Jabarpos.id – Langkah besar tengah disiapkan oleh Saiko Consultancy Pte. Ltd., perusahaan asal Singapura, untuk memperkuat dominasinya di PT Hassana Boga Sejahtera Tbk. (NAYZ). Sebagai
<strong>Jabarpos.id – Pergerakan harga saham PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) mengalami guncangan hebat di lantai bursa pada perdagangan Jumat (2/10/2026). Hanya dalam kurun waktu
Jabarpos.id – Sektor industri kemasan plastik di Indonesia kembali dikejutkan dengan langkah strategis salah satu pemain utamanya. PT Berlina Tbk (BRNA), perusahaan yang bergerak di
<strong>Jabarpos.id – </strong> Nilai tukar rupiah tengah menghadapi ujian berat setelah nyaris menyentuh angka psikologis Rp18.000 per dolar Amerika Serikat (AS). Gejolak pasar global yang
Jabarpos.id – Pemerintah Indonesia secara resmi mulai mengimplementasikan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Langkah strategis ini mulai diberlakukan sejak 25 September
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