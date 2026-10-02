Rencana Besar Merger Asuransi BUMN

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Endang Wulansari

3 Oktober 2026, 04:31 WIB

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Jabarpos.id – Pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) tengah menyiapkan langkah besar untuk merombak struktur perusahaan pelat merah di tanah air. Salah satu fokus utama yang menjadi perhatian serius adalah program perampingan atau streamlining di sektor asuransi milik negara. Langkah strategis ini diambil guna menciptakan efisiensi dan memperkuat daya saing perusahaan asuransi BUMN di pasar domestik maupun internasional.

Kepala BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menegaskan bahwa proses konsolidasi ini tidak akan memakan waktu lama. Ia menargetkan seluruh rangkaian aksi korporasi ini, termasuk proses merger, sudah harus tuntas pada penghujung tahun ini. Langkah ini merupakan bagian dari upaya besar pemerintah dalam menata kembali portofolio investasi negara agar lebih ramping dan fokus.

Rencana Besar Merger Asuransi BUMN
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

"Proses merger untuk sektor asuransi sedang berjalan dan kami targetkan sudah selesai pada akhir tahun ini," ujar Dony saat memberikan keterangan di Jakarta pada Jumat (2/10/2026).

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Rencana besar ini akan mengubah peta industri asuransi nasional secara signifikan. Saat ini, terdapat belasan perusahaan asuransi milik negara yang beroperasi secara terpisah. Namun, melalui skema merger yang sedang digodok, 15 perusahaan asuransi pelat merah tersebut nantinya akan dilebur menjadi hanya tiga entitas besar saja.

Ketiga entitas baru tersebut nantinya tidak akan bekerja secara seragam, melainkan akan memiliki spesialisasi masing-masing agar lebih kompetitif. Dony menjelaskan bahwa pembagian fokus tersebut mencakup tiga pilar utama, yakni asuransi jiwa (life insurance), asuransi umum (general insurance), dan asuransi kredit (credit insurance). Dengan adanya spesialisasi ini, diharapkan setiap perusahaan dapat lebih mendalam dalam mengelola risiko dan memberikan layanan yang lebih optimal kepada nasabah.

Tidak hanya menyasar asuransi konvensional, pemerintah juga memastikan bahwa prinsip konsolidasi ini akan menyentuh sektor asuransi syariah. "Untuk asuransi syariah juga akan kami lakukan merger. Jadi, nantinya akan ada entitas asuransi yang khusus menangani prinsip syariah," tambah Dony.

Sebagai informasi, salah satu pemain utama dalam ekosistem ini adalah Indonesia Financial Group (IFG) Holding. Holding ini merupakan payung besar yang membawahi berbagai perusahaan asuransi, penjaminan, hingga investasi milik negara. Beberapa nama besar yang berada di bawah naungan IFG antara lain Jasa Raharja, Jamkrindo, Askrindo, Jasindo, hingga IFG Life yang bergerak di sektor asuransi jiwa dan kesehatan.

Langkah merger ini diharapkan mampu menghilangkan tumpang tindih bisnis antar perusahaan BUMN, memperkuat modal kerja, serta meningkatkan efisiensi operasional secara menyeluruh. Jika berhasil, transformasi ini akan menjadikan asuransi BUMN sebagai kekuatan baru yang tangguh dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui sektor jasa keuangan.

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