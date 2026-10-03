Strategi Ekspansi Masif AZKO

Jabarpos.id – PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk (ACES) tengah menunjukkan taringnya di pasar ritel nasional dengan melakukan manuver ekspansi besar-besaran melalui brand AZKO. Fokus utama perusahaan saat ini adalah menyasar wilayah Tier 2 dan Tier 3 di seluruh Indonesia. Langkah strategis ini diambil guna menangkap potensi pertumbuhan ekonomi di daerah yang dinamis serta memanfaatkan daya beli masyarakat yang terus menunjukkan tren positif.

Hingga memasuki awal Oktober 2026, perusahaan telah mencatatkan keberhasilan dengan membuka 19 gerai baru yang tersebar di 12 kota berbeda. Ambisi ini tidak berhenti di situ, karena manajemen telah menetapkan target agresif untuk membuka sekitar 25 hingga 30 toko AZKO serta 40 hingga 50 toko NEKA sepanjang tahun 2026. Jika target ini tercapai, jaringan AZKO diprediksi akan semakin mendominasi pasar ritel tanah air.

Senior Technical Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia, M. Nafan Aji Gusta, memberikan pandangan optimis terhadap langkah korporasi ini. Menurutnya, ekspansi gerai merupakan katalisator utama bagi pertumbuhan perusahaan. "Saya menilai ACES masih memiliki peluang besar untuk mencatat pertumbuhan hingga akhir tahun. Kuncinya terletak pada kemampuan perusahaan dalam menjaga Same Store Sales Growth (SSSG) tetap positif, meningkatkan produktivitas gerai, memperbesar basket size, serta mengoptimalkan strategi omnichannel," ujar Nafan kepada jabarpos.id.

Salah satu titik ekspansi terbaru yang menarik perhatian adalah pembukaan gerai di Bintaro, Tangerang Selatan, tepatnya di Kelurahan Jombang. Selain itu, AZKO juga melakukan gebrakan dengan merambah wilayah Sulawesi Barat melalui pembukaan toko di Kabupaten Mamuju. Lokasi ini dipilih karena peran strategis Mamuju sebagai pusat perdagangan dan destinasi wisata di wilayah tersebut. Menariknya, perusahaan berkomitmen memberdayakan masyarakat lokal, di mana 75% karyawan di toko Mamuju merupakan putra-putri asli daerah setempat.

Ekspansi juga menyentuh wilayah Jawa dan Sumatra. AZKO kini telah hadir di Jepara, Jawa Tengah, yang menjadi toko ke-185 di Pulau Jawa. Di saat yang bersamaan, gerai baru juga diresmikan di Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatra Selatan, yang menambah jumlah jaringan AZKO di provinsi tersebut menjadi 8 toko. Sama halnya dengan di Mamuju, perusahaan juga memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal di Baturaja dengan komposisi 70% karyawan berasal dari putra-putri Kabupaten OKU.

Direktur PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk, Gregory S. Widjaja, menjelaskan bahwa setiap gerai baru dirancang untuk memberikan pengalaman belanja yang lengkap dan modern. Konsumen dapat menemukan berbagai produk dari home brands unggulan seperti KRISBOW, KRIS, KLAZ, STORA, SOLEIL, hingga KINETIC. Selain itu, integrasi layanan omnichannel seperti fitur Scan and Shop serta program membership ruparupa rewards menjadi nilai tambah bagi pelanggan.

"Melalui setiap pembukaan toko, kami ingin memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar, termasuk melalui inisiatif sosial seperti penyediaan peralatan kebersihan untuk fasilitas publik seperti sekolah dan rumah ibadah," tutur Gregory.

Untuk mendukung ambisi besar ini, AHI telah mengalokasikan belanja modal (CapEx) sebesar Rp400 hingga Rp450 miliar untuk tahun 2026. Hingga Semester I, realisasi belanja modal telah mencapai Rp91 miliar yang difokuskan untuk pembukaan gerai baru serta renovasi toko lama. Perusahaan berencana akan merealisasikan porsi investasi yang lebih besar pada Semester II-2026 guna memperkuat posisi pasar mereka.