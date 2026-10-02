Emas Menguat di Tengah Ketegangan Timur Tengah

Jabarpos.id – Ketegangan geopolitik yang kembali memanas di kawasan Timur Tengah kini mulai memberikan dampak nyata terhadap pergerakan pasar keuangan global. Eskalasi kekuatan militer, terutama langkah Amerika Serikat yang mulai memperkuat pasukan di wilayah tersebut, telah memicu kekhawatiran investor akan meluasnya konflik. Kondisi ini secara tidak langsung mendorong minat pasar terhadap aset aman (safe haven), yang terlihat dari kenaikan tipis harga emas dunia.

Fenomena ini menjadi perhatian serius bagi para pelaku pasar di seluruh dunia. Ketika ketidakpastian politik meningkat, investor cenderung menarik dana mereka dari aset berisiko seperti saham dan beralih ke emas sebagai instrumen perlindungan nilai. Meskipun kenaikan harga emas saat ini masih tergolong moderat, tren ini menunjukkan betapa sensitifnya pasar terhadap setiap perkembangan situasi di Timur Tengah.

Di pasar domestik, dinamika global tersebut turut memengaruhi performa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Berdasarkan pantauan perdagangan pada Jumat (02/10/2026) pukul 10:02 WIB, IHSG terpantau bergerak fluktuatif atau volatile. Indeks mencatatkan posisi di level 6.015. Pergerakan yang tidak menentu ini dipicu oleh kombinasi sentimen eksternal dari konflik global serta sentimen domestik terkait perombakan jajaran kabinet Merah Putih yang sedang berlangsung.

Selain IHSG, nilai tukar Rupiah juga menunjukkan pergerakan yang cukup stabil namun cenderung menguat tipis. Hingga pagi ini, Rupiah tercatat berada di level Rp 17.900 per Dolar AS. Penguatan tipis ini menunjukkan bahwa meskipun ada tekanan dari ketidakpastian global, pasar mata uang domestik masih mampu menjaga keseimbangan di tengah arus modal yang bergerak dinamis.

Para analis pasar keuangan menilai bahwa volatilitas yang terjadi saat ini merupakan respons wajar terhadap dua faktor utama: ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah dan penyesuaian struktur pemerintahan di dalam negeri. Perombakan kabinet seringkali menciptakan fase tunggu (wait and see) bagi investor, karena pasar ingin melihat bagaimana kebijakan-kebijakan baru yang akan diambil oleh jajaran menteri baru nantinya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Melihat kondisi yang ada, para pelaku pasar disarankan untuk tetap waspada terhadap perkembangan berita terbaru dari kawasan Timur Tengah. Setiap pernyataan resmi dari pemerintah Amerika Serikat atau eskalasi militer baru dapat memicu lonjakan harga emas secara mendadak dan menyebabkan volatilitas yang lebih besar pada IHSG serta nilai tukar Rupiah. Pemantauan terhadap kebijakan fiskal dan moneter dalam kabinet Merah Putih juga menjadi kunci penting dalam memprediksi arah pasar modal Indonesia dalam jangka menengah ke depan.