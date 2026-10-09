Pemerintah Siap Terbitkan Utang Global

Jabarpos.id – Pemerintah Indonesia memberikan sinyal kuat terkait rencana pembiayaan negara melalui pasar internasional. Hingga akhir tahun 2026 mendatang, otoritas fiskal menyatakan masih membuka peluang untuk menerbitkan surat utang atau obligasi dalam denominasi valuta asing (valas). Langkah ini diambil sebagai salah satu strategi dalam mengelola struktur pembiayaan APBN di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Suminto, mengungkapkan bahwa rencana penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) valas pada kuartal keempat tahun 2026 tersebut tidak akan dilakukan secara sembarangan. Pemerintah akan sangat berhati-hati dan terus memantau pergerakan pasar keuangan global yang saat ini sedang berada dalam kondisi yang sangat dinamis.

"Ruang untuk melakukan penerbitan tersebut masih tersedia, namun tetap bergantung pada kondisi pasar atau subject to condition," ujar Suminto dalam konferensi pers mengenai APBN yang digelar di kantor pusat Kementerian Keuangan, Jakarta.

Suminto menekankan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai persiapan matang guna memastikan kelancaran transaksi tersebut. Persiapan ini mencakup aspek teknis maupun administratif, mulai dari penyusunan dokumentasi hukum yang komprehensif hingga kesiapan mekanisme transaksi saat eksekusi dilakukan di pasar global. Hal ini penting dilakukan agar penerbitan utang luar negeri tersebut tetap kompetitif dan efisien bagi kas negara.

Berdasarkan data yang dihimpun, hingga saat ini pemerintah telah sukses melakukan enam kali transaksi penerbitan SBN valas. Menariknya, instrumen utang ini tidak hanya terbatas pada satu jenis mata uang saja, melainkan mencakup empat mata uang utama dunia. Keempat mata uang tersebut adalah dolar Amerika Serikat (USD), Euro (EUR), yen Jepang (JPY), dan renminbi Jepang.

Total nilai dari seluruh rangkaian penerbitan SBN valas tersebut mencapai angka yang signifikan, yakni setara dengan US$ 14,76 miliar. Tingginya angka ini menunjukkan bahwa instrumen utang Indonesia di pasar internasional memiliki daya tarik yang cukup besar bagi para investor global.

Minat investor terhadap surat utang Indonesia terbukti sangat kuat. Hal ini terlihat dari angka bid to cover ratio yang mencapai 2,4 kali. Rasio tersebut menunjukkan bahwa permintaan dari investor jauh melampaui jumlah penawaran yang diberikan, yang menjadi indikator positif bagi kepercayaan pasar terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.

Dengan adanya rencana penerbitan di akhir 2026 nanti, pemerintah berharap dapat terus memperkuat struktur pembiayaan negara sekaligus menjaga keseimbangan antara utang dalam negeri dan luar negeri. Pengelolaan yang pruden tetap menjadi prioritas utama agar beban utang tetap terkendali di tengah ketidakpastian ekonomi global.