Misteri Dana Triliunan Anak Taipan Sawit

Jabarpos.id – Pusaran kasus korupsi besar yang menjerat taipan sawit asal Indonesia, Surya Darmadi, kini merembet hingga ke Singapura. Tak hanya sang ayah yang terseret, putra Surya, Bill Darmadi, kini harus menghadapi kenyataan pahit setelah otoritas Singapura menyita dana fantastis senilai hampir S$140 juta atau setara dengan Rp1,9 triliun dari rekening pribadinya.

Penyitaan aset jumbo ini dilakukan oleh lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB). Langkah tegas tersebut diambil karena adanya dugaan kuat bahwa aliran dana tersebut merupakan hasil dari tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari kejahatan korupsi yang dilakukan oleh Surya Darmadi di tanah air.

Berdasarkan catatan hukum, Surya Darmadi sebelumnya telah divonis 15 tahun penjara oleh pengadilan Indonesia atas kasus korupsi dan pencucian uang. Ia juga diwajibkan membayar kerugian negara yang sangat besar, yakni mencapai Rp41,9 triliun. Skandal ini bermula dari operasional perkebunan kelapa sawit miliknya yang berjalan tanpa izin resmi selama bertahun-tahun, yang mengakibatkan kerugian masif bagi perekonomian Indonesia.

Penyelidikan CPIB mengungkap pola aliran dana yang rumit. Uang hasil kejahatan tersebut diduga dicuci melalui berbagai perusahaan yang terafiliasi dengan Surya, kemudian dipindahkan ke entitas bisnis di luar negeri. Dalam hal ini, dana tersebut mengalir ke dua perusahaan milik Bill Darmadi di Singapura, yakni Rich Asian dan Palmbridge, sebelum akhirnya masuk ke rekening pribadi Bill.

Namun, proses hukum ini tidak berjalan mulus tanpa drama. Dalam persidangan di Singapura, terungkap adanya sejumlah kesalahan prosedur yang dilakukan oleh CPIB. Lembaga antikorupsi tersebut diketahui terlambat melaporkan penyitaan aset kepada hakim magistrat, yang seharusnya dilakukan dalam jangka waktu satu tahun. Akibat keterlambatan ini, sempat muncul perdebatan hukum mengenai sah atau tidaknya penyitaan tersebut.

Kuasa hukum Bill Darmadi sempat melayangkan protes keras. Mereka menilai bahwa karena CPIB gagal memenuhi tenggat waktu pelaporan, maka penyitaan tersebut menjadi tidak sah dan seluruh dana kliennya harus segera dikembalikan. Selain itu, pihak pembela juga menyoroti adanya pelanggaran hak Bill untuk memberikan tanggapan saat permohonan perpanjangan penyitaan diajukan oleh otoritas Singapura.

Meski mengakui adanya kelalaian prosedural yang signifikan, Hakim Distrik Shen Wanqin dalam putusannya memutuskan bahwa dana tersebut tetap ditahan selama 12 bulan ke depan. Hakim berargumen bahwa keterlambatan pelaporan tidak secara otomatis membatalkan penyitaan, mengingat adanya bukti kuat mengenai keterkaitan dana tersebut dengan hasil tindak pidana di luar negeri.

Hingga saat ini, proses hukum masih terus bergulir. Meskipun sebagian besar dana tetap disita, terdapat sekitar US$8,7 juta yang hingga kini belum berhasil ditelusuri keterkaitannya dengan aliran uang ilegal sang ayah. Kasus ini menjadi pengingat keras mengenai ketatnya pengawasan lintas negara terhadap aliran dana hasil korupsi di kawasan Asia Tenggara.