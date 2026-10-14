Strategi Baru GOTO Ubah Struktur Saham

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Endang Wulansari

14 Oktober 2026, 12:31 WIB

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Jabarpos.id – Raksasa ekosistem digital Indonesia, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO), baru saja mengambil langkah strategis yang cukup signifikan dalam upaya memperkuat struktur permodalan dan manajemennya. Melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 2026, perusahaan secara resmi menyetujui pembatalan sejumlah besar saham tresuri serta melakukan perombakan di jajaran manajemen tingkat atas.

Keputusan besar ini mencakup pembatalan sekitar 32 miliar lembar saham tresuri, yang jika dipresentasikan secara persentase setara dengan 2,7 persen dari total saham yang beredar di publik. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya perusahaan untuk mengoptimalkan nilai bagi para investor dan memperkuat fondasi keuangan jangka panjang.

Strategi Baru GOTO Ubah Struktur Saham
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Selain urusan saham, RUPSLB tersebut juga mengonfirmasi pengunduran diri Catherine Hindra Sutjahyo dari posisinya sebagai Wakil Direktur Utama GOTO. Perubahan kepemimpinan ini menandai babak baru dalam perjalanan korporasi perusahaan yang tengah berupaya menjaga momentum pertumbuhan di tengah dinamika pasar digital yang kian kompetitif.

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Direktur Utama Grup GoTo, Hans Patuwo, menjelaskan bahwa segala perubahan yang dilakukan bertujuan untuk memastikan ekosistem GoTo tetap tumbuh secara berkelanjutan. Menurutnya, fokus utama perusahaan tetap pada pemberdayaan mitra pengemudi, dukungan bagi para pelaku UMKM atau merchant, serta penyediaan layanan yang konsisten bagi konsumen.

"Persetujuan seluruh agenda dalam RUPSLB ini menjadi bukti nyata atas kepercayaan para pemegang saham terhadap arah strategis yang diambil oleh GoTo. Kami memikul tanggung jawab besar untuk menjaga kepercayaan tersebut dengan terus menciptakan nilai tambah dalam jangka panjang," ungkap Hans Patuwo dalam keterangan resminya.

Senada dengan hal tersebut, Komisaris Utama GOTO, Agus Martowardojo, memberikan pandangan mengenai teknis pembatalan saham tresuri. Ia menyebutkan bahwa langkah ini dirancang untuk memberikan manfaat langsung kepada para pemegang saham. Dengan pembatalan tersebut, porsi kepemilikan pemegang saham akan meningkat secara proporsional, yang pada akhirnya memperbesar partisipasi mereka dalam setiap pertumbuhan yang dicapai perusahaan di masa depan.

Pihak manajemen juga memberikan apresiasi mendalam kepada Catherine Hindra Sutjahyo atas dedikasi dan kontribusi besarnya selama menjabat. Perusahaan mendoakan yang terbaik bagi perjalanan karier Catherine selanjutnya setelah masa baktinya di GOTO berakhir.

Pasca RUPSLB tersebut, struktur kepemimpinan GOTO kini tampil dengan formasi baru. Di jajaran Dewan Komisaris, Agus D. W. Martowardojo tetap memimpin sebagai Komisaris Utama, didampingi oleh jajaran komisaris independen dan anggota lainnya. Sementara di jajaran Direksi, Hans Patuwo tetap memegang kendali sebagai Direktur Utama, didukung oleh jajaran direktur profesional lainnya yang siap mengawal transformasi digital Indonesia.

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