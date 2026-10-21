Wajah Baru Pimpinan PT Solusi Sinergi Digital Tbk

Jabarpos.id – PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) secara resmi melakukan perombakan besar-besaran pada jajaran manajemen puncaknya. Melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), emiten di sektor telekomunikasi ini telah menetapkan struktur kepemimpinan baru guna memperkuat tata kelola dan strategi pertumbuhan perusahaan di masa depan.

Dalam keputusan strategis tersebut, Fadel Muhammad resmi ditunjuk untuk mengemban amanah sebagai Komisaris Utama. Posisi ini sebelumnya dipegang oleh Hashim Djojohadikusumo. Sementara itu, untuk kursi Direktur Utama, perseroan menunjuk Shannedy Ong guna memimpin operasional perusahaan ke arah yang lebih progresif.

Fadel Muhammad bukanlah sosok baru di dunia pemerintahan maupun korporasi. Sebelum dipercaya menduduki posisi tertinggi di Dewan Komisaris SURGE, ia telah lama mengabdi sebagai Komisaris Perseroan. Rekam jejaknya yang mumpuni mencakup pengalaman sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia serta pernah menjabat sebagai Gubernur Provinsi Gorontalo. Dengan latar belakang kepemimpinan yang kuat, Fadel berkomitmen untuk memastikan pengawasan perusahaan berjalan secara profesional.

"Dewan Komisaris akan menjalankan fungsi pengawasan secara cermat dan berpegang pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Hal ini dilakukan demi kepentingan seluruh pemegang saham, termasuk para pemegang saham publik," tegas Fadel Muhammad dalam keterangan resminya, Rabu (21/10/2026).

Perubahan kepemimpinan ini juga menandai berakhirnya masa jabatan Hashim Djojohadikusumo sebagai Presiden Komisaris. Fadel menjelaskan bahwa keputusan Hashim untuk melepas jabatan tersebut didasari oleh kesibukan yang sangat padat, terutama setelah mengemban tugas sebagai Utusan Khusus Kepresidenan serta berbagai tanggung jawab negara lainnya.

Di sisi lain, penunjukan Shannedy Ong sebagai Direktur Utama diharapkan mampu membawa angin segar bagi sisi komersial perusahaan. Shannedy memiliki profil yang sangat kuat di industri teknologi dan telekomunikasi. Sebelum bergabung dengan SURGE, ia pernah menjabat sebagai Country Managing Director Qualcomm Indonesia dan Vice President di Ericsson Indonesia. Pengalaman teknis dan komersialnya di perusahaan teknologi global diharapkan menjadi mesin penggerak bagi ekspansi WIFI.

Fadel juga mengajak seluruh elemen perusahaan untuk memberikan dukungan penuh kepada jajaran direksi yang baru. Ia berharap sinergi antara pengawas dan pelaksana dapat membawa PT Surge tumbuh lebih pesat dan memberikan nilai tambah bagi para investor.

Berdasarkan hasil RUPSLB, pengangkatan ini berlaku efektif segera setelah rapat ditutup. Adapun susunan lengkap Dewan Komisaris kini terdiri dari Fadel Muhammad sebagai Komisaris Utama dan Doni Satiaji Soetadi sebagai Komisaris Independen. Sementara di jajaran Direksi, Shannedy Ong akan memimpin bersama jajaran Direktur lainnya, yakni Andrew, Yune Marketatmo, dan Mohammad Mustaghfirin. Melalui komposisi baru ini, pasar menantikan langkah konkret WIFI dalam memperkuat dominasinya di industri digital tanah air.