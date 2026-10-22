Saham FILM Masuk Kategori Konsentrasi Tinggi

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Endang Wulansari

23 Oktober 2026, 06:31 WIB

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Jabarpos.id – Dinamika pasar modal Indonesia kembali dikejutkan dengan status terbaru salah satu emiten sektor hiburan terkemuka, PT MD Entertainment Tbk. (FILM). Bursa Efek Indonesia (BEI) secara resmi mengumumkan bahwa saham FILM kembali masuk ke dalam kategori saham dengan kepemilikan terkonsentrasi tinggi atau High Shareholding Concentration (HSC).

Keputusan ini diambil setelah pihak bursa melakukan penelaahan mendalam terhadap struktur kepemilikan saham perusahaan tersebut. Berdasarkan data keterbukaan informasi yang dirilis, fenomena konsentrasi kepemilikan ini menjadi perhatian serius karena menyangkut bagaimana distribusi saham dipegang oleh para investor di pasar.

Saham FILM Masuk Kategori Konsentrasi Tinggi
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Sebelumnya, sempat terjadi perubahan status pada saham FILM. Pada pertengahan Juli 2026, BEI mencatat bahwa saham FILM berada dalam kondisi konsentrasi tinggi, di mana sejumlah pemegang saham tertentu secara agregat menguasai hingga 92,98 persen dari total seluruh saham yang beredar. Angka yang sangat dominan ini sempat membuat bursa mengeluarkan pengumuman pada 12 Oktober 2026 bahwa status HSC pada FILM telah berakhir karena perusahaan dianggap telah memenuhi kriteria kuantitatif untuk keluar dari kategori tersebut.

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Namun, situasi berbalik arah. Pihak bursa menemukan adanya fakta baru setelah melakukan investigasi lebih lanjut terhadap mekanisme perubahan kepemilikan tersebut. Ternyata, penurunan angka konsentrasi yang sempat dilaporkan bukan disebabkan oleh perpindahan kepemilikan secara permanen kepada investor ritel atau institusi baru secara luas, melainkan melalui mekanisme transaksi repo saham.

Transaksi repo atau perjanjian jual beli dengan janji membeli kembali ini dinilai oleh bursa berpotensi tidak mengubah struktur konsentrasi kepemilikan yang sebenarnya di lapangan. Dengan kata lain, meskipun secara administratif angka kepemilikan terlihat menyusut, secara substansi kendali dan konsentrasi saham tetap berada di tangan kelompok yang sama.

"Atas dasar temuan tersebut, Bursa mengumumkan kembali FILM sebagai saham yang dikategorikan sebagai kepemilikan saham terkonsentrasi tinggi," tulis pernyataan resmi manajemen BEI pada Jumat (23/10/2026).

Langkah tegas BEI ini diambil sebagai bentuk transparansi informasi kepada seluruh pelaku pasar, terutama para investor ritel agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi. Saham dengan konsentrasi tinggi biasanya memiliki karakteristik volatilitas yang unik dan likuiditas yang mungkin berbeda dari saham pada umumnya karena pergerakan harganya sangat dipengaruhi oleh segelintir pemegang saham besar.

Meski demikian, BEI juga memberikan catatan penting agar pasar tidak bereaksi secara berlebihan. Pihak bursa menegaskan bahwa penetapan kembali status HSC pada saham FILM ini tidak berarti perusahaan telah melakukan pelanggaran hukum. Status ini murni merupakan hasil dari metodologi penentuan konsentrasi kepemilikan yang berlaku di pasar modal, dan bukan merupakan indikasi adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hingga berita ini diturunkan, para pelaku pasar masih memantau bagaimana dampak pengumuman ini terhadap pergerakan harga saham FILM di lantai bursa. Investor diharapkan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan melakukan analisis fundamental serta teknikal yang mendalam sebelum bertransaksi.

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