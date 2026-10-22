Bank Siap Melantai di Bursa Saham

Jabarpos.id – Pasar modal Indonesia tengah bersiap menyambut gelombang baru dari sektor perbankan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sinyal positif bahwa sejumlah perusahaan perbankan saat ini tengah mengantre untuk melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO). Kehadiran emiten baru dari sektor finansial ini diharapkan mampu memberikan warna baru sekaligus memperkuat struktur pasar modal nasional.

Meski memberikan kabar menggembirakan tersebut, pihak regulator masih memilih untuk menjaga kerahasiaan mengenai identitas perusahaan-perusahaan yang sedang bersiap tersebut. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menyatakan bahwa meskipun ia tidak merinci jumlah pastinya, daftar calon emiten tersebut sudah masuk dalam daftar tunggu atau pipeline perusahaan yang akan melantai di bursa.

Hasan menjelaskan bahwa proses persiapan ini sedang berjalan, namun pihaknya belum dapat membocorkan nama-nama spesifik bank yang akan melakukan aksi korporasi tersebut. Hal ini dilakukan untuk menjaga profesionalisme dan mengikuti prosedur yang berlaku dalam proses persiapan melantai di bursa.

Menanggapi fenomena penurunan jumlah perusahaan yang melakukan IPO dalam beberapa waktu terakhir, Hasan menegaskan bahwa hal tersebut bukan disebabkan oleh merosotnya minat pelaku usaha. Sebaliknya, ia menekankan bahwa antusiasme perusahaan untuk mencari pendanaan melalui pasar modal tetap stabil. Perbedaan yang terlihat saat ini lebih disebabkan oleh kebijakan OJK yang menerapkan standar seleksi yang jauh lebih ketat.

Regulator kini tengah mengedepankan prinsip kualitas dibandingkan sekadar mengejar kuantitas emiten baru. OJK ingin memastikan bahwa setiap perusahaan yang memutuskan untuk menawarkan sahamnya kepada masyarakat luas adalah perusahaan yang memiliki fundamental kuat. "Kami ingin menjamin bahwa perusahaan yang menawarkan sahamnya ke publik setidaknya memiliki ketahanan finansial yang baik serta prospek pertumbuhan yang menjanjikan di masa depan," ungkap Hasan.

Lebih lanjut, OJK juga melakukan pengawasan ketat terhadap tujuan penggunaan dana yang dihimpun dari masyarakat. Regulator ingin memastikan bahwa dana hasil IPO tersebut benar-benar digunakan untuk pengembangan bisnis, peningkatan operasional, atau ekspansi perusahaan sesuai dengan janji yang tertuang dalam prospektus. Hal inilah yang membuat proses kurasi menjadi lebih panjang dan selektif.

Namun, kebijakan pengetatan ini dinilai membuahkan hasil positif pada kualitas saham yang sudah ada di pasar. Hasan mencatat bahwa pergerakan harga saham dari emiten-emiten yang baru melantai belakangan ini menunjukkan tren yang lebih stabil dibandingkan periode sebelumnya. Harga saham cenderung mampu bertahan pada level yang wajar dan tidak mengalami volatilitas ekstrem yang merugikan investor ritel. Dengan demikian, pasar modal Indonesia diharapkan dapat tumbuh secara sehat dengan emiten-emiten yang berkualitas tinggi.