Yield SBN Melonjak Tinggi Akibat MSCI

Jabarpos.id – Kondisi pasar keuangan Indonesia tengah menghadapi ujian berat setelah munculnya kabar mengenai rencana perubahan status pasar saham oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI). Dampaknya terasa langsung pada instrumen Surat Berharga Negara (SBN), di mana imbal hasil atau yield melonjak hingga menembus level 7,4%.

Kenaikan tajam ini memicu kekhawatiran di kalangan pelaku pasar mengenai stabilitas investasi di tanah air. Menanggapi gejolak tersebut, Kementerian Keuangan akhirnya angkat bicara untuk memberikan kepastian kepada para investor dan masyarakat luas.

Pihak Kementerian Keuangan menegaskan bahwa kenaikan imbal hasil SBN saat ini masih berada dalam kategori aman. Menurut pemerintah, angka tersebut masih tergolong kompetitif jika disandingkan dengan negara-negara di kawasan Eropa yang kondisi ekonominya sedang mengalami tekanan hebat.

"Kondisinya relatif masih aman. Jika dibandingkan dengan negara-negara di Eropa, situasinya justru cukup mengerikan. Jadi, masyarakat perlu percaya diri dengan kondisi Indonesia karena kita adalah negara besar," ujar perwakilan Kemenkeu saat memberikan keterangan kepada media pada Kamis (22/10/2026).

Berdasarkan data terbaru dari Refinitiv, imbal hasil SBN tenor 10 tahun pada perdagangan Rabu (21/10/2026) ditutup melonjak ke angka 7,446%. Sebagai perbandingan, imbal hasil obligasi Jerman tenor 10 tahun masih berada di level 3,3546%. Lonjakan ini mengindikasikan bahwa investor kini menuntut imbal hasil yang lebih tinggi sebagai kompensasi atas risiko yang mereka rasakan saat memegang surat utang pemerintah Indonesia.

Ketidakpastian ini bermula dari pengumuman MSCI pada pertengahan Oktober lalu. Lembaga pemeringkat global tersebut berencana melakukan konsultasi untuk mempertimbangkan penurunan status pasar saham Indonesia, dari kategori Emerging Market menjadi Standalone Market.

MSCI menyoroti beberapa poin krusial yang dianggap belum optimal di pasar modal Indonesia. Beberapa di antaranya adalah kurangnya transparansi dalam struktur kepemilikan saham, adanya dugaan praktik perdagangan yang terkoordinasi, serta efektivitas penegakan aturan yang dinilai belum memberikan dampak nyata. Meski otoritas pasar modal telah melakukan berbagai langkah perbaikan, MSCI menilai hasil dari upaya tersebut belum terlihat secara konsisten.

Dampak dari rencana penurunan status ini telah memicu guncangan di pasar modal. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat mengalami penurunan tajam selama dua hari berturut-turut, sementara nilai tukar rupiah juga terus tertekan terhadap dolar AS.

Meskipun peringatan MSCI secara spesifik menyasar pasar saham, sentimen negatif ini merembet ke instrumen keuangan lainnya, termasuk obligasi. Hal ini terjadi karena investor asing tidak hanya mengejar keuntungan tinggi, tetapi juga sangat mempertimbangkan aspek kepastian hukum, keterbukaan informasi, serta stabilitas iklim investasi di suatu negara.

Pemerintah kini memiliki waktu hingga 30 Juni 2027 untuk membuktikan komitmen perbaikan pasar modal sebelum keputusan final MSCI diumumkan. Hingga saat ini, pemerintah tetap optimis dapat menjaga stabilitas ekonomi di tengah dinamika pasar global yang tidak menentu.