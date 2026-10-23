Strategi Besar Emiten Haji Isam

Author Image

Endang Wulansari

23 Oktober 2026, 12:04 WIB

Share

Jabarpos.id – Dunia pasar modal tanah air kembali dikejutkan dengan langkah agresif yang diambil oleh PT Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk (PACK). Perusahaan yang erat kaitannya dengan pengusaha ternama Haji Isam ini secara resmi mengumumkan rencana besar untuk melakukan aksi korporasi berupa penambahan modal melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD I) atau yang lebih dikenal dengan istilah rights issue.

Langkah ini bukan sekadar rencana biasa, melainkan sebuah manuver finansial berskala jumbo. Berdasarkan data keterbukaan informasi yang dirilis melalui Bursa Efek Indonesia (BEI), perseroan berencana menerbitkan saham baru dalam jumlah yang sangat fantastis. Perusahaan menargetkan penerbitan maksimal hingga 100 miliar lembar saham baru. Jika dikalkulasikan, nilai dari aksi korporasi ini diperkirakan mampu menembus angka Rp 8,19 triliun.

Strategi Besar Emiten Haji Isam
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Besarnya nilai dana yang dihimpun ini menunjukkan ambisi besar manajemen untuk memperkuat struktur permodalan dan memperluas jangkauan bisnis mereka di masa depan. Namun, rencana raksasa ini tentu tidak bisa berjalan secara instan. Ada serangkaian prosedur hukum dan regulasi yang harus dilalui oleh manajemen PACK agar aksi ini berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.

Also Read

Strategi Jaga Nilai Saham PTBA Melambung

Laba Bank Mandiri Tembus Rp45 Triliun

Strategi Baru Antam Perkuat Bisnis

Strategi Baru BEI Ubah Wajah IHSG

Kredit Perbankan Tumbuh Pesat di Tengah Gejolak

Manajemen PACK menjelaskan bahwa pelaksanaan rights issue ini sangat bergantung pada restu dari para pemegang saham. Oleh karena itu, perseroan telah menjadwalkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 30 November 2026 mendatang. Rapat tersebut akan menjadi momentum krusial bagi para investor untuk menentukan arah masa depan perusahaan melalui persetujuan rencana penambahan modal ini.

Setelah mendapatkan lampu hijau dari RUPSLB, langkah selanjutnya adalah menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lengkap dengan seluruh dokumen pendukungnya. Proses ini baru akan dianggap tuntas dan dapat dieksekusi setelah pernyataan pendaftaran tersebut dinyatakan efektif oleh pihak regulator.

Lantas, untuk apa dana triliunan rupiah tersebut? Manajemen telah menyiapkan peta jalan yang jelas terkait penggunaan dana hasil rights issue. Setidaknya ada tiga agenda utama yang menjadi prioritas penggunaan dana tersebut. Pertama, perusahaan akan mengalokasikan sebagian dana untuk keperluan pelunasan pinjaman guna memperbaiki struktur utang perusahaan.

Kedua, yang menjadi sorotan utama para pelaku pasar, adalah rencana akuisisi melalui pembelian saham Denway Development Limited (DDL). Langkah akuisisi ini diprediksi akan menjadi motor penggerak baru bagi pertumbuhan aset dan pendapatan perseroan. Terakhir, sisa dana yang terkumpul akan dialokasikan sebagai modal kerja bagi perseroan maupun entitas anak di bawah naungannya guna mendukung operasional harian dan ekspansi bisnis yang lebih luas.

Melansir laporan dari jabarpos.id, para investor kini tengah menanti bagaimana hasil RUPSLB nanti akan memengaruhi pergerakan harga saham PACK di lantai bursa. Apakah langkah ekspansif ini akan menjadi angin segar bagi pertumbuhan nilai perusahaan, atau justru menjadi tantangan baru bagi para pemegang sahamnya? Semua mata kini tertuju pada manuver besar emiten milik Haji Isam ini.

Related Post

Strategi Jaga Nilai Saham PTBA Melambung

Strategi Jaga Nilai Saham PTBA Melambung

Okt. 24, 2026

Jabarpos.id – PT Bukit Asam (Persero) Tbk atau PTBA tengah menyiapkan manuver strategis guna memperkuat posisi perusahaan di tengah dinamika pasar modal yang fluktuatif. Salah

Laba Bank Mandiri Tembus Rp45 Triliun

Laba Bank Mandiri Tembus Rp45 Triliun

Okt. 24, 2026

Jabarpos.id – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kembali menunjukkan taringnya di industri perbankan nasional dengan mencatatkan performa keuangan yang sangat impresif. Hingga kuartal III tahun

Strategi Baru Antam Perkuat Bisnis

Strategi Baru Antam Perkuat Bisnis

Okt. 23, 2026

Jabarpos.id – PT ANTAM (Persero) Tbk (ANTM) terus menunjukkan taringnya di industri pertambangan dengan memperkuat fondasi bisnis secara agresif. Langkah strategis ini diambil guna mengawal

Strategi Baru BEI Ubah Wajah IHSG

Strategi Baru BEI Ubah Wajah IHSG

Okt. 23, 2026

Jabarpos.id – Lanskap pasar modal Indonesia tengah bersiap menghadapi babak baru yang cukup signifikan. Bursa Efek Indonesia (BEI) secara resmi melakukan penyesuaian terhadap kriteria evaluasi

Kredit Perbankan Tumbuh Pesat di Tengah Gejolak

Kredit Perbankan Tumbuh Pesat di Tengah Gejolak

Okt. 23, 2026

Jabarpos.id – Sektor perbankan nasional menunjukkan performa yang sangat impresif di tengah ketidakpastian ekonomi dunia. Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa penyaluran kredit perbankan mencatatkan pertumbuhan

JabarPos.id adalah media online yang menyajikan berita aktual dan terpercaya seputar Jawa Barat, nasional, hingga dunia internasional.

Kebijakan

Ketentuan Layanan Kebijakan Privasi Disclaimer Pedoman Media Siber Kebijakan Iklan

Halaman

About Us Privacy Policy Our Services Contact Us

Copyright ©2026

Jabarpost

MEDIA PARTNERS

bolapedia.co.id tangerangsatu.co.id lahatsatu.com agroplus.co.id suaramedia.id chapnews.id jabarpos.id bingkaiwarta.com belanegara.co fixmakassar.com faktual.news 55tv.co.id wartakini.id

MORE MEDIA PARTNERS → SWIPE TO EXPLORE

Haluannews.id Zonamerahnews.com thescreescore.com hustlerwords.com looksports.media porosinformasi.co.id sportszam.com politicanews.id
deteksinews.co.id esportivonews.com morninroutine.com Diyetekno.com Faseberita.id Thetimeseg.com Gangberita.com bangkaterkini.id malutpost.id abcmarathinews.com hustlerwords.com