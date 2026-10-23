Wall Street Ambruk IHSG Justru Melaju

Jabarpos.id – Kondisi pasar keuangan global tengah mengalami volatilitas yang cukup tinggi. Di saat bursa saham Amerika Serikat, Wall Street, dilaporkan mengalami tekanan hebat hingga ambruk, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia justru menunjukkan performa yang mengejutkan. Pada perdagangan Jumat (23/10/2026) pagi, indeks saham domestik terpantau bergerak positif dan berhasil menembus level psikologis baru.

Berdasarkan pantauan per pukul 10.03 WIB, IHSG mencatatkan penguatan sebesar 0,70 persen. Indeks bergerak naik menuju level 5.425. Fenomena ini terjadi di tengah sentimen indeks MSCI yang terus berlanjut, yang memberikan pengaruh signifikan terhadap pergerakan arus modal di pasar saham. Meskipun bursa global sedang dalam kondisi merah, investor di pasar domestik tampaknya masih melihat peluang atau adanya aliran dana yang masuk ke pasar negara berkembang, termasuk Indonesia.

Namun, penguatan indeks ini tidak dibarengi dengan stabilitas nilai tukar mata uang nasional. Rupiah justru tercatat mengalami tekanan dan melemah ke level Rp 18.048 per dolar AS. Pelemahan nilai tukar ini menjadi catatan penting bagi para pelaku pasar, mengingat fluktuasi mata uang seringkali menjadi indikator risiko bagi investor asing dalam menempatkan modalnya di pasar saham Indonesia.

Kondisi geopolitik di Timur Tengah juga memberikan dampak domino yang luas terhadap pasar komoditas dunia. Ketegangan yang belum mereda di kawasan tersebut telah memicu lonjakan harga energi secara drastis. Harga minyak mentah jenis Brent dilaporkan telah menembus angka USD 113 per barel. Kenaikan harga minyak ini menjadi sinyal adanya risiko inflasi global yang mungkin meningkat akibat kenaikan biaya energi.

Tak hanya minyak, sektor komoditas energi lainnya seperti batu bara juga menunjukkan tren penguatan yang konsisten. Hal ini memberikan angin segar bagi emiten-emiten sektor energi yang melantai di bursa domestik. Di sisi lain, pasar logam mulia menunjukkan dinamika yang kontradiktif. Harga emas dunia justru mengalami penurunan hingga menyentuh level USD 4.000 per troy ounce, sebuah pergerakan yang cukup signifikan di tengah ketidakpastian global.

Para analis melihat bahwa perbedaan arah antara Wall Street yang melemah dan IHSG yang menguat menunjukkan adanya divergensi pasar yang menarik untuk dicermati. Investor disarankan untuk tetap waspada terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah dan pergerakan harga komoditas yang sangat dipengaruhi oleh situasi geopolitik. Meskipun IHSG menunjukkan tren rebound yang kuat ke level 5.400-an, ketidakpastian ekonomi global tetap menjadi faktor risiko utama yang dapat mengubah arah pergerakan pasar sewaktu-waktu. Melansir laporan dari jabarpos.id, dinamika ini menjadi sinyal bagi investor untuk lebih selektif dalam memilih sektor saham yang tahan terhadap guncangan eksternal.