Saham Anjlok Jangan Langsung Borong

Jabarpos.id – Dinamika pasar modal Indonesia tengah berada dalam fase yang penuh ketidakpastian. Isu mengenai rencana MSCI yang ingin menurunkan status pasar saham Indonesia dari emerging market menjadi standalone market telah menciptakan gelombang kecemasan di kalangan pelaku pasar. Sentimen negatif ini berdampak langsung pada Bursa Efek Indonesia (BEI), di mana tekanan jual yang masif menyebabkan harga sejumlah saham merosot tajam hingga menyentuh level valuasi yang sangat rendah.

Fenomena jatuhnya harga saham ini sering kali memicu naluri investor untuk segera melakukan aksi beli dengan alasan harga sudah "murah". Namun, Chief Investment Officer (CIO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Pandu Sjahrir, memberikan peringatan keras agar para investor tidak terjebak dalam euforia harga murah semata. Menurutnya, penurunan harga saham tidak boleh dijadikan satu-satunya indikator atau patokan tunggal dalam mengambil keputusan investasi.

Pandu menekankan bahwa harga yang rendah tidak menjamin sebuah saham layak dibeli jika tidak dibarengi dengan fundamental yang kokoh. Ia menyarankan agar investor lebih jeli dalam membedah kesehatan finansial sebuah emiten. Parameter seperti kemampuan perusahaan dalam mencetak laba, tren pertumbuhan bisnis, stabilitas arus kas, rasio utang, hingga kualitas tata kelola perusahaan (good corporate governance) harus menjadi pertimbangan utama sebelum menaruh modal.

"Intinya adalah mencari perusahaan yang memiliki profitabilitas kuat dengan valuasi yang menarik untuk dicermati," ujar Pandu menjelaskan strategi investasi yang bijak di tengah gejolak pasar.

Dalam analisisnya, Pandu memberikan gambaran konkret mengenai peluang yang sebenarnya ada di tengah koreksi pasar. Dari hasil pengamatan terhadap 146 emiten yang memiliki pendapatan tahunan di atas Rp5 triliun, ditemukan fakta menarik. Sebanyak 61 perusahaan di antaranya tercatat memiliki tingkat pengembalian ekuitas atau Return on Equity (ROE) yang sangat sehat, yakni di atas 15 persen.

Bahkan, peluang emas terlihat pada sektor-sektor defensif seperti perbankan dan konsumsi. Terdapat sejumlah perusahaan yang mampu mencatatkan ROE di kisaran 20 persen, namun masih diperdagangkan dengan rasio Price to Earnings (PE) yang rendah, yakni di bawah 10 kali. Angka-angka ini menunjukkan adanya potensi keuntungan yang besar jika investor mampu mengidentifikasi perusahaan dengan kualitas bisnis yang mumpuni.

Sebagai catatan bagi investor pemula, ROE merupakan indikator untuk mengukur seberapa efektif perusahaan mengelola modal pemegang saham untuk menghasilkan laba. Sementara itu, rasio PE digunakan untuk membandingkan harga saham dengan laba bersih per saham, dan Price to Book Value (PBV) digunakan untuk melihat perbandingan harga saham dengan nilai buku ekuitasnya.

Pandu mengingatkan kembali bahwa indikator-indikator valuasi tersebut tidak boleh dilihat secara parsial atau terpisah. Seorang investor yang cerdas harus mampu menyandingkan kualitas bisnis dengan harga saham secara simultan. Koreksi harga yang terjadi akibat sentimen pasar seperti isu MSCI harus disikapi dengan kepala dingin dan analisis menyeluruh, bukan sekadar mengikuti arus kepanikan atau sekadar mengejar harga murah tanpa dasar yang jelas.

"Peluang investasi saat ini tersebar di berbagai sektor. Jadi, kuncinya adalah melihat kualitas bisnis dan harganya secara bersamaan, jangan hanya terpaku pada sentimen pasar yang sedang berkembang," pungkasnya. Melalui pendekatan ini, diharapkan investor dapat tetap tangguh dan mampu meraih keuntungan optimal meskipun kondisi pasar sedang mengalami tekanan.