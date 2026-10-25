Sembilan Perusahaan Siap Melantai di Bursa

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Endang Wulansari

25 Oktober 2026, 15:04 WIB

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Jabarpos.id – Pasar modal Indonesia diprediksi akan semakin bergairah dalam waktu dekat. Kabar terbaru dari Bursa Efek Indonesia (BEI) mengungkapkan bahwa terdapat sembilan perusahaan yang saat ini tengah bersiap untuk melakukan penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering (IPO). Langkah ini menandakan adanya antusiasme pelaku usaha untuk memperkuat struktur permodalan mereka melalui mekanisme pasar publik.

Berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh otoritas bursa hingga 23 Oktober 2026, sembilan calon emiten tersebut telah resmi masuk ke dalam daftar antrean atau pipeline pencatatan saham. Kehadiran para calon emiten baru ini diharapkan dapat memberikan warna baru sekaligus memperluas pilihan instrumen investasi bagi para investor di tanah air.

Sembilan Perusahaan Siap Melantai di Bursa
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Jika menilik dari besaran aset yang dimiliki, para calon emiten ini memiliki profil keuangan yang bervariasi. Mengacu pada klasifikasi dalam POJK Nomor 53/POJK.04/2017, komposisi perusahaan yang mengantre IPO ini cukup beragam. Tercatat, terdapat satu perusahaan yang masuk dalam kategori aset skala kecil dengan nilai di bawah Rp50 miliar.

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Dominasi terlihat pada kelompok perusahaan menengah, di mana lima perusahaan memiliki nilai aset berada di rentang Rp50 miliar hingga Rp250 miliar. Sementara itu, untuk kelompok pemain besar, terdapat tiga perusahaan yang telah mengantongi aset melampaui angka Rp250 miliar. Keberagaman skala aset ini menunjukkan bahwa peluang melantai di bursa terbuka bagi berbagai tingkatan skala bisnis.

Menariknya, jika dilihat dari sektor industri, sektor kesehatan (healthcare) menjadi primadona yang paling banyak diminati. Sebanyak empat perusahaan dari sektor kesehatan tengah bersiap melakukan debutnya di bursa. Tren ini mengindikasikan bahwa sektor kesehatan masih dipandang sebagai sektor yang prospektif dan memiliki daya tahan tinggi di mata para pelaku usaha.

Selain kesehatan, sektor bahan baku (basic materials) dan sektor energi juga menunjukkan eksistensinya dengan masing-masing mengirimkan dua perusahaan ke dalam daftar antrean. Melengkapi daftar tersebut, satu perusahaan dari sektor keuangan (financials) juga dilaporkan tengah dalam proses menuju pencatatan saham.

Performa pasar modal sepanjang tahun 2026 sendiri menunjukkan tren yang positif. Hingga periode 23 Oktober 2026, BEI telah mencatatkan tujuh perusahaan yang sukses melakukan IPO. Dari tujuh emiten yang telah resmi melantai tersebut, total dana segar yang berhasil dihimpun dari masyarakat mencapai angka fantastis, yakni Rp2,16 triliun.

Kehadiran sembilan calon emiten baru di dalam pipeline ini diharapkan dapat mendongkrak total perolehan dana yang dihimpun oleh bursa di sisa tahun ini. Bagi para investor, fenomena ini menjadi sinyal penting untuk mulai memantau prospektus perusahaan-perusahaan tersebut guna menentukan strategi investasi yang tepat di tengah dinamika pasar yang terus berkembang.

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