Nasib Rupiah dan Saham di Tengah Bunga Tinggi

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Endang Wulansari

25 Oktober 2026, 12:04 WIB

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Jabarpos.id – Pasar keuangan Indonesia tengah berada dalam situasi yang penuh dinamika dan teka-teki. Di satu sisi, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan performa yang cukup tangguh dengan kemampuan melaju ke zona hijau. Namun di sisi lain, nilai tukar Rupiah justru tampak sedang berjuang keras menghadapi tekanan eksternal yang tidak menentu.

Hingga pembukaan sesi kedua pada perdagangan Jumat (23/10/2026), IHSG tercatat berhasil merangkak naik dan melenggang stabil di level 5.400-an. Pencapaapaan positif ini tergolong impresif mengingat kondisi pasar global yang sedang dibayangi oleh berbagai sentimen negatif, mulai dari pergerakan indeks MSCI hingga eskalasi ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.

Nasib Rupiah dan Saham di Tengah Bunga Tinggi
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Meski bursa saham menunjukkan tren penguatan, kondisi mata uang Garuda justru berbanding terbalik. Rupiah terpantau masih mengalami pelemahan yang cukup signifikan, di mana nilai tukar berada di kisaran Rp 18.075 per Dolar AS. Anomali antara kekuatan indeks saham dan kelemahan mata uang ini menjadi perhatian serius bagi para pelaku pasar dan investor domestik maupun asing.

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Kondisi ini memicu pertanyaan besar mengenai arah pergerakan pasar modal Indonesia ke depan. Apakah penguatan IHSG ini akan berlanjut secara berkelanjutan, ataukah pelemahan Rupiah yang terus menekan akan menjadi beban berat yang akhirnya menyeret indeks kembali ke zona merah? Selain itu, isu mengenai kebijakan suku bunga tinggi yang masih membayangi pasar global turut menjadi faktor penentu yang sangat krusial.

Para analis memprediksi bahwa volatilitas pasar akan tetap tinggi dalam beberapa waktu ke depan. Ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah seringkali memicu aliran modal keluar (capital outflow) dari pasar negara berkembang (emerging markets) menuju aset yang dianggap lebih aman (safe haven), seperti Dolar AS. Hal inilah yang diduga menjadi salah satu pemicu utama tekanan terhadap nilai tukar Rupiah.

Di tengah situasi yang penuh ketidakpastian ini, para pelaku pasar kini mulai memetakan sektor-sektor saham mana saja yang memiliki daya tahan kuat atau justru berpotensi memberikan keuntungan maksimal. Sektor perbankan, energi, dan konsumsi seringkali menjadi sorotan utama ketika menghadapi era suku bunga tinggi dan fluktuasi nilai tukar.

Menilik lebih dalam mengenai dinamika ini, para ahli ekonomi mencoba membedah strategi apa yang paling tepat diambil oleh investor. Apakah saatnya melakukan akumulasi pada saham-saham blue chip, atau justru lebih bijak untuk bersikap defensif dengan memegang instrumen pasar uang sembari menunggu stabilitas ekonomi global kembali pulih.

Melalui ulasan mendalam, para analis pasar modal mencoba memberikan proyeksi mengenai kinerja IHSG dan Rupiah dalam periode ini. Pemahaman mengenai korelasi antara kebijakan moneter global dan pergerakan sektor-sektor spesifik di Indonesia menjadi kunci utama bagi investor agar tidak terjebak dalam volatilitas pasar yang ekstrem. Laporan lengkap mengenai analisis pergerakan ini dapat terus dipantau melalui kanal jabarpos.id untuk mendapatkan informasi terkini mengenai kondisi ekonomi nasional.

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