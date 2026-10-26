Rahasia Dosen Matematika Jadi Miliarder

Jabarpos.id – Banyak orang beranggapan bahwa profesi sebagai dosen atau pengajar adalah jalan hidup yang penuh pengabdian namun jauh dari kemewahan. Diskusi mengenai rendahnya gaji tenaga pendidik sering kali menjadi topik hangat di tengah masyarakat. Namun, persepsi tersebut seketika runtuh saat kita menilik kisah hidup James "Jim" Simons, seorang akademisi matematika yang berhasil mengubah angka-angka rumit menjadi tumpukan harta senilai Rp482 triliun.

Jim Simons bukan sekadar dosen biasa. Ia adalah sosok jenius di balik kesuksesan luar biasa dalam dunia investasi global. Melalui kecintaannya yang mendalam pada matematika, ia berhasil membangun sebuah imperium keuangan yang mampu mengalahkan performa investor legendaris dunia seperti Warren Buffett hingga George Soros.

Perjalanan Simons dimulai dari kecintaannya pada ilmu pasti. Ketekunannya membawa ia meraih gelar doktor dari University of Berkeley pada usia yang sangat muda, yakni 23 tahun. Karier akademisnya melesat dengan menjadi pengajar di Harvard University, bahkan ia sempat dipercaya oleh Kementerian Pertahanan Amerika Serikat untuk membantu memecahkan kode-kode matematis yang rumit.

Namun, di balik kecemerlangan intelektualnya, Simons memiliki ambisi finansial yang kuat. Dalam otobiografinya, ia mengakui bahwa ia membutuhkan penghasilan yang lebih besar untuk menopang gaya hidupnya. Alih-alih mencari pekerjaan kantoran konvensional, ia justru menggunakan "senjata" utamanya, yaitu matematika, untuk menaklukkan pasar modal.

Ia mendirikan Renaissance Technologies, sebuah perusahaan manajemen investasi berbasis kuantitatif (quant). Berbeda dengan perusahaan investasi pada umumnya yang mengandalkan intuisi atau analisis fundamental manusia, Simons menjadikan perusahaannya layaknya sebuah laboratorium sains. Ia merekrut para ahli matematika, fisikawan, hingga pakar komputer untuk menciptakan model perdagangan berbasis algoritma dan statistika.

Salah satu produk unggulannya, Medallion Fund, mencatatkan sejarah yang hampir mustahil bagi investor lain. Antara tahun 1988 hingga 2018, dana tersebut mampu menghasilkan keuntungan rata-rata 66 persen per tahun sebelum biaya pengelolaan. Bahkan setelah dipotong biaya yang sangat besar, imbal hasilnya tetap berada di angka 39 persen per tahun. Angka ini merupakan rekor yang sangat fenomenal di Wall Street.

Keberhasilan ini menempatkan Simons dalam jajaran orang terkaya di dunia dengan total kekayaan mencapai US$30,7 miliar atau setara Rp482 triliun. Menariknya, ia mampu menyeimbangkan peran antara seorang ilmuwan yang mengajar di kampus dengan seorang taipan di dunia keuangan.

Meski Jim Simons telah berpulang pada Mei 2024 lalu di usia 86 tahun, warisannya tetap hidup. Ia membuktikan kepada dunia bahwa matematika bukan sekadar deretan angka di papan tulis, melainkan kunci emas untuk membuka pintu kemakmuran yang tak terbatas jika dikelola dengan kecerdasan dan strategi yang tepat. Kini, ia dikenang bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pionir revolusi kuantitatif di pasar modal dunia.