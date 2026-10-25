Nasib Bursa Efek RI di Ujung Tanduk

Jabarpos.id – Dunia pasar modal Indonesia tengah berada dalam pusaran ketidakpastian menyusul rencana besar dari lembaga indeks global, MSCI. Lembaga penyedia indeks ternama dunia tersebut berencana mengubah status klasifikasi pasar saham Indonesia dari kategori Emerging Market (pasar berkembang) menjadi Standalone Market. Langkah ini memicu kekhawatiran di kalangan pelaku industri karena berpotensi mengubah peta investasi di tanah air.

Menanggapi isu panas tersebut, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Sufmi Dasco Ahmad, memberikan pernyataan tegas. Ia meyakini bahwa fondasi ekonomi dan pasar modal Indonesia sebenarnya sangat kokoh. Menurutnya, Indonesia tidak perlu merasa terintimidasi oleh penilaian lembaga internasional tersebut, karena kekuatan pasar modal kita terletak pada sinergi para pelakunya.

"Di bursa kita, bersama-sama kita akan buat dan tentukan rating kita sendiri," tegas Dasco melalui pernyataan resminya di media sosial. Ia menekankan pentingnya persatuan antara pemerintah, regulator, dan para investor untuk menjaga stabilitas serta kepercayaan pasar. Menurut Dasco, tantangan dari penilaian indeks global ini justru harus dijadikan momentum bagi seluruh elemen pasar modal untuk bersatu dan berjuang demi kemajuan ekonomi nasional.

Rencana reklasifikasi oleh MSCI ini bukan tanpa alasan. Pihak MSCI menilai bahwa status Emerging Market yang selama ini disandang Indonesia dianggap sudah tidak lagi relevan dengan kondisi pasar saham domestik saat ini. Ada beberapa poin krusial yang menjadi sorotan, di antaranya adalah masalah tingkat investabilitas saham di Indonesia.

Beberapa kekhawatiran yang muncul mencakup isu transparansi terkait struktur kepemilikan saham hingga adanya dugaan praktik perdagangan yang terkoordinasi di dalam bursa. Hal-hal inilah yang dianggap dapat memengaruhi persepsi investor global terhadap kualitas pasar modal Indonesia.

Jika rencana ini terealisasi, status Standalone Market akan menempatkan Indonesia di kategori yang unik namun menantang. Dalam kategori ini, pasar saham Indonesia akan berdiri sendiri dan tidak lagi tergabung dalam indeks global utama seperti MSCI Emerging Markets Index. Dampaknya, saham-saham Indonesia tidak akan menjadi bagian dari portofolio acuan standar bagi mayoritas manajer investasi global di dunia.

Meski demikian, MSCI menyatakan bahwa saat ini mereka masih dalam tahap konsultasi dengan para pelaku pasar. Keputusan final mengenai perubahan status ini dijadwalkan akan diumumkan paling lambat pada akhir Juni 2027. Selama masa konsultasi, MSCI membuka ruang bagi para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan tanggapan terkait proposal reklasifikasi tersebut. Kini, mata seluruh pelaku pasar tertuju pada bagaimana pemerintah dan regulator mampu merespons tantangan ini demi menjaga daya tarik investasi Indonesia di mata dunia.