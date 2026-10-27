Surat Utang Negara Laris Manis Tapi Kok Gini

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Endang Wulansari

27 Oktober 2026, 21:04 WIB

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Jabarpos.id – Antusiasme investor terhadap instrumen surat utang negara (SUN) kembali menunjukkan tren positif. Meski pemerintah telah menetapkan target tertentu dalam lelang terbaru, minat pasar ternyata melampaui ekspektasi awal. Namun, ada hal menarik yang terjadi di mana jumlah dana yang akhirnya dikantongi pemerintah tidak sepenuhnya menyerap seluruh penawaran yang masuk.

Berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, lelang sembilan seri surat utang yang dilaksanakan pada Selasa (27/10/2026) mencatatkan angka penawaran yang cukup impresif. Dari target indikatif yang dipatok pemerintah sebesar Rp30 triliun, total penawaran yang masuk dari para investor justru menembus angka Rp31,09 triliun.

Surat Utang Negara Laris Manis Tapi Kok Gini
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Fenomena ini menunjukkan bahwa kepercayaan pasar terhadap kredibilitas surat utang pemerintah Indonesia masih sangat kuat. Investor terlihat sangat agresif dalam berebut untuk menempatkan dana mereka pada berbagai seri yang ditawarkan. Namun, meski pasar "menyerbu" dengan total penawaran yang melimpah, pemerintah justru mengambil langkah yang lebih selektif dalam menentukan pemenang lelang.

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Dalam pengumuman resmi hasil lelang tersebut, Menteri Keuangan memutuskan untuk hanya memenangkan total nominal sebesar Rp20,65 triliun. Artinya, terdapat selisih yang cukup signifikan antara total penawaran yang masuk dengan jumlah dana yang akhirnya diserap oleh negara. Langkah ini mengindikasikan bahwa pemerintah lebih mengutamakan kualitas penawaran, terutama terkait tingkat imbal hasil (yield) yang ditawarkan oleh para investor.

Adapun sembilan seri yang dilelang dalam kesempatan tersebut mencakup berbagai jenis instrumen, mulai dari Surat Perbendaharaan Negara (SPN) hingga seri Fixed Rate (FR). Beberapa di antaranya merupakan penerbitan baru (new issuance), sementara yang lain merupakan penerbitan ulang (reopening). Seri-seri tersebut meliputi SPN01261128, SPN03270127, SPN12271014, serta deretan seri FR seperti FR0110, FR0111, FR0112, FR0107, FR0102, dan FR0105.

Jika menilik detail per seri, seri FR0110 yang akan jatuh tempo pada 15 Mei 2032 menjadi primadona dengan nilai penawaran tertinggi mencapai Rp8,85 triliun. Menyusul di posisi berikutnya adalah seri SPN12271014 dengan jatuh tempo 14 Oktober 2027 sebesar Rp6,86 triliun, dan seri FR0111 yang jatuh tempo pada 15 Maret 2037 dengan nilai Rp6,15 triliun.

Selain melihat nominal, indikator penting lainnya adalah bid to cover ratio, yang menunjukkan perbandingan antara penawaran yang masuk dengan nilai yang dimenangkan. Dalam lelang kali ini, seri FR0107 mencatatkan rasio tertinggi sebesar 5,95 kali. Angka ini menunjukkan betapa besarnya minat investor terhadap seri tersebut dibandingkan dengan jumlah yang akhirnya diberikan pemerintah. Selain itu, seri SPN01261128 mencatat rasio 2,12, sementara FR0105 berada di angka 1,49.

Secara keseluruhan, meskipun pemerintah tidak menyerap seluruh penawaran yang masuk, hasil lelang ini tetap memberikan sinyal positif bagi stabilitas fiskal negara. Tingginya minat investor membuktikan bahwa instrumen utang RI tetap menjadi aset yang aman dan menarik di mata pelaku pasar domestik maupun internasional.

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