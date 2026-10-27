Misteri Strategi MSIG Life Kejar Target Saham

Jabarpos.id – PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk. (LIFE) kini tengah berada di bawah sorotan tajam para pelaku pasar modal terkait pemenuhan kewajiban kepemilikan saham publik atau free float. Perusahaan asuransi terkemuka ini harus berpacu dengan waktu untuk memenuhi regulasi terbaru yang mewajibkan perusahaan terbuka memiliki porsi saham publik minimal sebesar 15 persen.

Hingga saat ini, kondisi internal LIFE menunjukkan bahwa jumlah saham yang beredar di masyarakat baru menyentuh angka 7,5 persen. Angka tersebut berarti perusahaan baru memenuhi setengah dari ambang batas yang telah ditetapkan oleh otoritas bursa. Kondisi ini memicu spekulasi mengenai langkah strategis apa yang akan diambil oleh manajemen untuk menutup celah kekurangan tersebut.

Menanggapi kegelisahan pasar, Presiden Direktur MSIG Life, Wianto Chen, akhirnya angkat bicara. Dalam sebuah sesi public expose yang digelar di Sinar Mas Land Plaza, Jakarta Pusat, pada Selasa (27/10/2026), Wianto menegaskan bahwa pihaknya tidak tinggal diam menghadapi tantangan regulasi ini. Ia menyatakan bahwa komitmen perusahaan untuk patuh terhadap aturan Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah prioritas utama.

"Sebagai perusahaan publik, kami memiliki komitmen penuh untuk memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia. Kami menargetkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut sesuai dengan tenggat waktu yang ada," ujar Wianto dengan nada optimis.

Berdasarkan aturan yang berlaku, perusahaan memiliki batas waktu hingga 31 Maret 2027 untuk merampungkan pemenuhan porsi free float tersebut. Meskipun waktu yang tersisa masih tergolong cukup, manajemen MSIG Life memilih untuk tidak gegabah dalam mengambil langkah korporasi.

Wianto mengungkapkan bahwa saat ini manajemen sedang berada dalam tahap diskusi intensif untuk menentukan skema terbaik. Ada berbagai opsi dan alternatif yang tengah dikaji secara mendalam, mulai dari aksi korporasi tertentu hingga koordinasi dengan para pemegang saham utama.

"Saat ini kami sedang dalam proses diskusi dan meninjau berbagai alternatif serta opsi yang ada. Kami sedang melakukan reviu bersama dengan pemegang saham, namun hingga hari ini belum ada keputusan final yang diambil," tambahnya.

Ia juga menekankan bahwa setiap keputusan yang nantinya diambil akan dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar tidak berdampak negatif pada stabilitas perusahaan. Wianto menjamin bahwa transparansi akan tetap dijaga, di mana setiap perkembangan terbaru mengenai strategi pemenuhan saham publik ini akan segera dilaporkan kepada regulator dan disampaikan kepada publik melalui media massa.

"Begitu proses reviu selesai dan keputusan telah diambil, kami pasti akan segera menginformasikannya kepada rekan-rekan media. Kami optimis dapat memenuhi tenggat waktu yang telah ditentukan," tutup Wianto.

Langkah MSIG Life ini menjadi sangat krusial, mengingat kebijakan free float bertujuan untuk meningkatkan likuiditas saham di bursa dan memastikan pasar berjalan lebih demokratis bagi investor ritel. Kini, pasar menanti dengan antusias langkah konkret apa yang akan diambil LIFE untuk menutup kekurangan 7,5 persen sahamnya sebelum tenggat waktu berakhir.