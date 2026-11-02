Bayan Resources Siapkan Perombakan Besar di Jajaran Manajemen

Author Image

Endang Wulansari

2 November 2026, 10:31 WIB

Share

Jabarpos.id – Langkah besar tengah diambil oleh raksasa tambang batu bara, PT Bayan Resources Tbk (BYAN). Setelah terjadinya perubahan struktur kepemilikan saham yang signifikan, emiten milik Low Tuck Kwong ini bersiap melakukan perombakan besar-besaran pada jajaran manajemen puncak mereka. Perubahan ini mencakup posisi strategis di tingkat Direksi maupun Dewan Komisaris perseroan.

Rencana perubahan struktur organisasi ini akan diformalkan melalui agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 23 November 2026. Pertemuan penting tersebut akan digelar di Jade Room, Fairmont Hotel, Jakarta, mulai pukul 14.00 WIB. Langkah ini menjadi sorotan tajam pelaku pasar mengingat adanya dinamika kepemilikan saham yang baru saja terjadi di tubuh perusahaan.

Bayan Resources Siapkan Perombakan Besar di Jajaran Manajemen
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Berdasarkan informasi resmi yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), terdapat dua agenda utama yang akan menjadi fokus dalam rapat tersebut. Agenda pertama adalah pengajuan persetujuan terkait perubahan susunan anggota Direksi. Agenda kedua adalah persetujuan mengenai perubahan susunan anggota Dewan Komisaris. Meskipun demikian, hingga saat ini pihak manajemen BYAN masih merahasiakan nama-nama pejabat yang akan masuk maupun yang akan meninggalkan kursi kepemimpinan tersebut.

Also Read

Laba RAJA Melonjak Drastis Hingga 81 Persen

Laba Phapros Meroket Tajam

Ekspansi Masif MR DIY Guncang Pasar Retail

IHSG Merosot Tajam Asing Borong Saham

IHSG Terjun Bebas Asing Kabur Massal

Perubahan ini dipandang sebagai konsekuensi logis pasca masuknya kekuatan baru dalam struktur pemegang saham perusahaan. Sebagaimana diketahui, PT Jhonlin Baratama, entitas yang terafiliasi dengan pengusaha ternama Haji Isam, telah resmi mengakuisisi saham BYAN dalam jumlah yang sangat masif. Transaksi tersebut melibatkan pengambilalihan sebanyak 10.084.088.370 lembar saham, atau setara dengan 30,25% dari total modal ditempatkan dan disetor.

Nilai transaksi akuisisi ini pun tergolong fantastis. Melalui Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (PJBS) antara Low Tuck Kwong dan putrinya, Elaine Low, PT Jhonlin Baratama tercatat menggelontorkan dana sekitar Rp26 triliun untuk mengamankan posisi tersebut. Angka ini mencerminkan betapa besarnya pengaruh pemain baru dalam peta bisnis batu bara nasional.

Bagi para investor yang memiliki saham BYAN, hak suara mereka sangat menentukan arah masa depan perusahaan. Pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per 29 Oktober 2026 berhak hadir dalam rapat tersebut. Perseroan memberikan fleksibilitas bagi pemegang saham untuk hadir secara fisik di lokasi maupun secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI.

Bagi mereka yang memilih jalur digital, batas waktu untuk melakukan deklarasi kehadiran serta pemberian suara elektronik (e-vote) ditetapkan paling lambat pada 20 November 2026. Sementara bagi yang hadir secara langsung, kewajiban membawa dokumen identitas resmi dan surat kuasa bermeterai tetap menjadi prosedur wajib. Perombakan ini diprediksi akan menjadi babak baru bagi arah kebijakan strategis PT Bayan Resources Tbk di masa mendatang.

Related Post

Laba RAJA Melonjak Drastis Hingga 81 Persen

Laba RAJA Melonjak Drastis Hingga 81 Persen

Nov. 2, 2026

Jabarpos.id – Emiten energi milik Happy Hapsoro, PT Rukun Raharja Tbk (RAJA), sukses mencatatkan performa keuangan yang sangat impresif pada periode kuartal III tahun 2026.

Laba Phapros Meroket Tajam

Laba Phapros Meroket Tajam

Nov. 2, 2026

Jabarpos.id – Emiten farmasi milik negara, PT Phapros Tbk (PEHA), sukses mencatatkan performa keuangan yang luar biasa pada kuartal III tahun 2026. Perusahaan ini berhasil

Ekspansi Masif MR DIY Guncang Pasar Retail

Ekspansi Masif MR DIY Guncang Pasar Retail

Nov. 2, 2026

Jabarpos.id – PT Daya Intiguna Yasa Tbk, atau yang lebih dikenal masyarakat luas sebagai MR.D.I.Y. Indonesia, terus menunjukkan taringnya dalam industri ritel tanah air. Hingga

IHSG Merosot Tajam Asing Borong Saham

IHSG Merosot Tajam Asing Borong Saham

Nov. 2, 2026

Jabarpos.id – Pasar modal Indonesia tengah menghadapi tekanan hebat setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menutup perdagangan pekan lalu dengan performa yang kurang memuaskan. Berdasarkan

IHSG Terjun Bebas Asing Kabur Massal

IHSG Terjun Bebas Asing Kabur Massal

Nov. 2, 2026

Jabarpos.id – Pasar modal Indonesia tengah menghadapi badai tekanan yang cukup hebat dalam sepekan terakhir. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) nampaknya belum mampu menemukan pijakan

JabarPos.id adalah media online yang menyajikan berita aktual dan terpercaya seputar Jawa Barat, nasional, hingga dunia internasional.

Kebijakan

Ketentuan Layanan Kebijakan Privasi Disclaimer Pedoman Media Siber Kebijakan Iklan

Halaman

About Us Privacy Policy Our Services Contact Us

Copyright ©2026

Jabarpost

MEDIA PARTNERS

bolapedia.co.id tangerangsatu.co.id lahatsatu.com agroplus.co.id suaramedia.id chapnews.id jabarpos.id bingkaiwarta.com belanegara.co fixmakassar.com faktual.news 55tv.co.id wartakini.id

MORE MEDIA PARTNERS → SWIPE TO EXPLORE

Haluannews.id Zonamerahnews.com thescreescore.com hustlerwords.com looksports.media porosinformasi.co.id sportszam.com politicanews.id
deteksinews.co.id esportivonews.com morninroutine.com Diyetekno.com Faseberita.id Thetimeseg.com Gangberita.com bangkaterkini.id malutpost.id abcmarathinews.com hustlerwords.com