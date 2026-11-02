Komisaris Krakatau Steel Resmi Mengundurkan Diri

Jabarpos.id – Kabar mengejutkan datang dari salah satu raksasa industri baja milik negara, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS). Perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur baja ini secara resmi mengumumkan adanya perubahan dalam jajaran struktur dewan komisarisnya. Adityo Haryo Bimo, yang sebelumnya memegang posisi strategis sebagai anggota Dewan Komisaris, dipastikan telah melepaskan jabatannya dari perusahaan plat merah tersebut.

Keputusan ini terungkap melalui laporan keterbukaan informasi yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI). Berdasarkan dokumen resmi yang dirilis oleh manajemen perseroan, surat pengunduran diri dari Adityo Haryo Bimo telah diterima oleh pihak perusahaan sejak awal November 2026. Langkah ini menandai babak baru dalam komposisi kepemimpinan di tubuh Krakatau Steel, sebuah perusahaan yang memiliki peran vital dalam rantai pasok industri baja nasional.

Dalam pernyataan resminya pada Selasa (3/11/2026), pihak manajemen Krakatau Steel menjelaskan bahwa proses pengunduran diri ini telah berjalan sesuai dengan prosedur perusahaan. Meskipun terjadi pergeseran di level pengawasan, manajemen memberikan jaminan kepada para pemegang saham dan publik bahwa perubahan ini tidak akan mengganggu stabilitas perusahaan.

"Pada tanggal 1 November 2026, Perseroan telah menerima surat pengunduran diri dari Bapak Adityo Haryo Bimo selaku Komisaris Perseroan," tulis pihak manajemen dalam keterbukaan informasi yang dikutip dari laman jabarpos.id.

Lebih lanjut, manajemen menekankan bahwa mundurnya Adityo Haryo Bimo tidak akan memberikan dampak material terhadap jalannya kegiatan operasional sehari-hari di Krakatau Steel. Hal ini penting untuk menenangkan pasar, mengingat posisi komisaris memiliki peran krusial dalam memberikan pengawasan terhadap kebijakan direksi dan memastikan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Dengan demikian, aktivitas produksi baja dan layanan kepada konsumen diharapkan tetap berjalan normal tanpa kendala berarti.

Jika menilik rekam jejaknya, Adityo Haryo Bimo bukanlah sosok baru dalam dunia korporasi. Ia baru saja mengemban amanah sebagai Komisaris di Krakatau Steel sejak 25 Juni 2025. Masa jabatannya di perusahaan baja ini tergolong cukup singkat namun tetap memberikan warna tersendiri dalam pengawasan perusahaan. Sebelum bergabung dengan Krakatau Steel, Adityo memiliki pengalaman profesional yang mumpuni, salah satunya pernah menjabat sebagai Director of Sales di PT Bali Mukti.

Kini, publik dan para investor tengah menantikan langkah selanjutnya dari Krakatau Steel, terutama terkait siapa yang akan mengisi posisi kosong tersebut. Pengisian posisi komisaris yang tepat sangat diharapkan agar pengawasan terhadap kinerja keuangan dan operasional KRAS tetap terjaga, terutama di tengah tantangan industri baja global yang dinamis. Hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi lebih lanjut mengenai pengganti Adityo Haryo Bimo dalam jajaran Dewan Komisaris Krakatau Steel.