Komisaris Krakatau Steel Resmi Mengundurkan Diri

Author Image

Endang Wulansari

3 November 2026, 06:31 WIB

Share

Jabarpos.id – Kabar mengejutkan datang dari salah satu raksasa industri baja milik negara, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS). Perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur baja ini secara resmi mengumumkan adanya perubahan dalam jajaran struktur dewan komisarisnya. Adityo Haryo Bimo, yang sebelumnya memegang posisi strategis sebagai anggota Dewan Komisaris, dipastikan telah melepaskan jabatannya dari perusahaan plat merah tersebut.

Keputusan ini terungkap melalui laporan keterbukaan informasi yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI). Berdasarkan dokumen resmi yang dirilis oleh manajemen perseroan, surat pengunduran diri dari Adityo Haryo Bimo telah diterima oleh pihak perusahaan sejak awal November 2026. Langkah ini menandai babak baru dalam komposisi kepemimpinan di tubuh Krakatau Steel, sebuah perusahaan yang memiliki peran vital dalam rantai pasok industri baja nasional.

Komisaris Krakatau Steel Resmi Mengundurkan Diri
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Dalam pernyataan resminya pada Selasa (3/11/2026), pihak manajemen Krakatau Steel menjelaskan bahwa proses pengunduran diri ini telah berjalan sesuai dengan prosedur perusahaan. Meskipun terjadi pergeseran di level pengawasan, manajemen memberikan jaminan kepada para pemegang saham dan publik bahwa perubahan ini tidak akan mengganggu stabilitas perusahaan.

Also Read

IHSG Anjlok Tajam Tembus Level Psikologis

Potensi Investasi AI di Indonesia Melimpah

Pasar Saham Menguat Rupiah Terjaga

Mengenal Sosok Pengendali di Balik Adaro AADI

IHSG Hijau Deras Asing Borong Saham Ini

"Pada tanggal 1 November 2026, Perseroan telah menerima surat pengunduran diri dari Bapak Adityo Haryo Bimo selaku Komisaris Perseroan," tulis pihak manajemen dalam keterbukaan informasi yang dikutip dari laman jabarpos.id.

Lebih lanjut, manajemen menekankan bahwa mundurnya Adityo Haryo Bimo tidak akan memberikan dampak material terhadap jalannya kegiatan operasional sehari-hari di Krakatau Steel. Hal ini penting untuk menenangkan pasar, mengingat posisi komisaris memiliki peran krusial dalam memberikan pengawasan terhadap kebijakan direksi dan memastikan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Dengan demikian, aktivitas produksi baja dan layanan kepada konsumen diharapkan tetap berjalan normal tanpa kendala berarti.

Jika menilik rekam jejaknya, Adityo Haryo Bimo bukanlah sosok baru dalam dunia korporasi. Ia baru saja mengemban amanah sebagai Komisaris di Krakatau Steel sejak 25 Juni 2025. Masa jabatannya di perusahaan baja ini tergolong cukup singkat namun tetap memberikan warna tersendiri dalam pengawasan perusahaan. Sebelum bergabung dengan Krakatau Steel, Adityo memiliki pengalaman profesional yang mumpuni, salah satunya pernah menjabat sebagai Director of Sales di PT Bali Mukti.

Kini, publik dan para investor tengah menantikan langkah selanjutnya dari Krakatau Steel, terutama terkait siapa yang akan mengisi posisi kosong tersebut. Pengisian posisi komisaris yang tepat sangat diharapkan agar pengawasan terhadap kinerja keuangan dan operasional KRAS tetap terjaga, terutama di tengah tantangan industri baja global yang dinamis. Hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi lebih lanjut mengenai pengganti Adityo Haryo Bimo dalam jajaran Dewan Komisaris Krakatau Steel.

Related Post

IHSG Anjlok Tajam Tembus Level Psikologis

IHSG Anjlok Tajam Tembus Level Psikologis

Nov. 3, 2026

Jabarpos.id – Pasar modal Indonesia tengah mengalami guncangan hebat pada perdagangan sesi pertama hari ini. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpantau merosot tajam hingga menembus

Potensi Investasi AI di Indonesia Melimpah

Potensi Investasi AI di Indonesia Melimpah

Nov. 3, 2026

Jabarpos.id – Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) diprediksi akan menjadi motor penggerak baru bagi pertumbuhan ekonomi digital di tanah air. Tren penggunaan

Pasar Saham Menguat Rupiah Terjaga

Pasar Saham Menguat Rupiah Terjaga

Nov. 3, 2026

Jabarpos.id – Laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan geliat positif pada pembukaan perdagangan Selasa (03/11/2026). Setelah sempat mengalami fluktuasi yang cukup tajam dalam beberapa

Mengenal Sosok Pengendali di Balik Adaro AADI

Mengenal Sosok Pengendali di Balik Adaro AADI

Nov. 3, 2026

Jabarpos.id – Dunia bisnis pertambangan batu bara tanah air kembali dihebohkan dengan pengungkapan struktur kepemilikan PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI). Perusahaan raksasa ini secara

IHSG Hijau Deras Asing Borong Saham Ini

IHSG Hijau Deras Asing Borong Saham Ini

Nov. 3, 2026

Jabarpos.id – Pasar modal Indonesia menunjukkan performa yang sangat positif pada pembukaan pekan ini. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil menutup perdagangan hari Senin (2/11/2026)

JabarPos.id adalah media online yang menyajikan berita aktual dan terpercaya seputar Jawa Barat, nasional, hingga dunia internasional.

Kebijakan

Ketentuan Layanan Kebijakan Privasi Disclaimer Pedoman Media Siber Kebijakan Iklan

Halaman

About Us Privacy Policy Our Services Contact Us

Copyright ©2026

Jabarpost

MEDIA PARTNERS

bolapedia.co.id tangerangsatu.co.id lahatsatu.com agroplus.co.id suaramedia.id chapnews.id jabarpos.id bingkaiwarta.com belanegara.co fixmakassar.com faktual.news 55tv.co.id wartakini.id

MORE MEDIA PARTNERS → SWIPE TO EXPLORE

Haluannews.id Zonamerahnews.com thescreescore.com hustlerwords.com looksports.media porosinformasi.co.id sportszam.com politicanews.id
deteksinews.co.id esportivonews.com morninroutine.com Diyetekno.com Faseberita.id Thetimeseg.com Gangberita.com bangkaterkini.id malutpost.id abcmarathinews.com hustlerwords.com