Nasabah Bank Swasta Sulit Tarik Dana

Jabarpos.id – Dunia perbankan tanah air tengah digegerkan oleh kabar miring yang beredar luas di media sosial. Sejumlah nasabah dari salah satu bank swasta dilaporkan mengalami kendala serius saat mencoba melakukan penarikan dana dari rekening mereka. Fenomena ini memicu kekhawatiran di tengah masyarakat mengenai stabilitas keuangan dan keamanan simpanan mereka di lembaga perbankan tersebut.

Menanggapi kegaduhan yang terjadi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya angkat bicara untuk memberikan klarifikasi. OJK menegaskan bahwa pihaknya telah memantau situasi ini secara intensif dan sedang melakukan pendalaman mendalam terhadap kondisi internal bank yang bersangkutan.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyatakan bahwa pihaknya memberikan perhatian ekstra terhadap laporan-laporan yang masuk. OJK berkomitmen untuk memastikan bahwa bank tersebut mampu memenuhi kewajiban kepada nasabah, termasuk dalam menangani setiap permintaan atau pertanyaan terkait transaksi dana sesuai dengan regulasi yang berlaku.

"Kami terus memantau perkembangannya dan sedang mendalami kondisi bank tersebut. Fokus utama kami adalah memastikan bank tersebut dapat menangani setiap inquiry nasabah serta memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar sosok yang akrab disapa Kiki tersebut dalam sebuah konferensi pers, Selasa (3/11/2026).

Kiki menambahkan bahwa pengawasan terhadap sektor perbankan dilakukan secara berkelanjutan dengan pendekatan berbasis risiko. Langkah-langkah pengawasan yang diambil oleh OJK akan sangat bergantung pada hasil evaluasi terhadap kondisi kesehatan bank tersebut. Meski demikian, OJK menjamin bahwa setiap tindakan yang diambil akan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen sebagai prioritas utama.

Selain fokus pada satu bank, OJK juga terus memantau kesehatan industri perbankan secara menyeluruh. Hal ini dilakukan untuk memantau perkembangan likuiditas dan mendeteksi potensi risiko apa pun yang dapat mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional. OJK juga terus berkoordinasi dengan otoritas terkait lainnya guna menjaga stabilitas sistem keuangan tetap terjaga.

Di sisi lain, keresahan masyarakat terlihat jelas melalui berbagai unggahan di media sosial. Beberapa nasabah mengeluhkan kegagalan transaksi saat mencoba memindahkan saldo ke bank lain. Bahkan, ada laporan yang menyebutkan adanya pembatasan jumlah penarikan tunai di kantor cabang yang dianggap sangat memberatkan nasabah.

Menghadapi situasi ini, OJK mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu kebenarannya atau belum terverifikasi secara resmi. Nasabah disarankan untuk selalu menggunakan saluran komunikasi resmi dari pihak bank untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kendala transaksi yang dialami.

"Kami meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum jelas sumbernya. Gunakanlah saluran komunikasi resmi dari bank untuk mendapatkan kejelasan mengenai layanan dan penyelesaian kendala transaksi Anda," tutup Kiki.