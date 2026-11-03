IHSG Merah OJK Sebut Itu Proses Detox

Jabarpos.id – Kondisi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang tengah mengalami tren pelemahan belakangan ini memicu berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Menanggapi fenomena tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan penjelasan mendalam. Lembaga pengawas sektor jasa keuangan ini menilai bahwa fluktuasi negatif yang terjadi merupakan konsekuensi logis dari langkah besar reformasi struktural yang sedang dilakukan di pasar modal Indonesia.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menjelaskan bahwa Indonesia saat ini tengah menjalani transformasi besar-besaran di sektor pasar modal. Menurutnya, langkah ini diambil agar pasar modal tanah air tidak lagi hanya berfokus pada pemain domestik, melainkan mampu bersaing dan sejajar dengan standar global. Perubahan paradigma ini memang membawa tantangan tersendiri bagi para pelaku pasar yang harus beradaptasi dengan standar baru.

Dalam keterangannya pada konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Friderica atau yang akrab disapa Kiki, mengibaratkan proses reformasi ini layaknya sebuah proses detoksifikasi atau detoks. Ia menjelaskan bahwa untuk menciptakan ekosistem yang sehat, hal-hal yang tidak baik atau tidak berkualitas harus dikeluarkan dari sistem.

"Ini seperti proses detoks. Ketika kita berusaha mengeluarkan hal-hal yang tidak bagus dari dalam sistem, dampaknya akan langsung terlihat pada kondisi IHSG saat ini," ujar Kiki. Menurutnya, penurunan indeks merupakan efek samping sementara dari upaya pembersihan dan perbaikan kualitas pasar agar lebih tangguh di masa depan.

Selain faktor internal berupa reformasi struktural, Kiki juga menekankan bahwa pergerakan pasar modal Indonesia tidak lepas dari pengaruh faktor eksternal. Dinamika geopolitik dunia yang tidak menentu serta tekanan inflasi global menjadi variabel penting yang turut memengaruhi sentimen investor. Hal ini membuktikan bahwa pasar modal Indonesia kini sudah semakin terintegrasi dengan dinamika ekonomi internasional.

Meski IHSG menunjukkan warna merah, OJK mengimbau para investor agar tidak terjebak dalam kepanikan jangka pendek. Kiki mengingatkan publik untuk tetap fokus pada aspek fundamental perusahaan. Ia menegaskan bahwa jika menilik kinerja emiten atau perusahaan yang melantai di bursa, secara umum menunjukkan hasil yang sangat positif dan sehat.

"Kita jangan hanya terpaku pada pergerakan indeks saja, tetapi harus melihat fundamentalnya. Jika melihat kinerja para emiten, sebenarnya kondisinya sangat baik," tambahnya.

Optimisme OJK juga didukung oleh data penghimpunan dana yang masih menunjukkan tren positif. Hingga Oktober 2026, pasar modal Indonesia tercatat berhasil menghimpun dana sebesar Rp205,77 triliun. Angka yang fantastis ini berasal dari berbagai aktivitas pasar, mulai dari tujuh aksi Penawaran Umum Perdana (IPO), 20 Penawaran Umum Terbatas (PUT), hingga 11 penerbitan efek utang. Capaian ini menjadi bukti bahwa minat investasi, terutama dari sektor domestik, masih sangat kuat di tengah proses transformasi yang sedang berjalan.