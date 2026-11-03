Nasib Baru Bursa Efek Indonesia

Jabarpos.id – Rencana besar transformasi struktur kepemilikan Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui proses demutualisasi kini tengah menjadi sorotan tajam di kalangan pelaku pasar. Di tengah dinamika perubahan tersebut, muncul pertanyaan krusial mengenai sejauh mana keterlibatan pemerintah dalam struktur kepemilikan bursa di masa depan. Menanggapi spekulasi yang berkembang, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akhirnya memberikan pernyataan tegas terkait posisi negara dalam agenda besar ini.

Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, memberikan klarifikasi bahwa pemerintah melalui Kementerian Keuangan dipastikan tidak akan mengambil peran sebagai pemegang saham dalam entitas BEI. Langkah ini diambil untuk menjaga batasan yang jelas antara regulator dan operator pasar. Menurutnya, sangat penting untuk memisahkan antara pihak yang membuat aturan main dengan pihak yang menjalankan operasional bisnis di lapangan.

"Kemenkeu tidak akan masuk sebagai pemilik saham BEI karena kami adalah pengambil kebijakan, alat pemerintah. BEI berada di ranah operator atau komersial," tegas Suahasil saat memberikan keterangan dalam sesi tanya jawab konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Kuartal III-2026 di Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Penegasan ini memberikan kepastian hukum dan operasional bagi para investor. Dengan tidak adanya keterlibatan langsung Kemenkeu sebagai pemilik, diharapkan tidak terjadi benturan kepentingan (conflict of interest) antara fungsi pengawasan kebijakan fiskal dengan kepentingan komersial bursa. BEI akan tetap berdiri sebagai entitas bisnis yang mandiri namun tetap berada di bawah koridor regulasi yang ketat.

Meski memilih untuk tidak terjun sebagai pemilik modal, Suahasil menekankan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam. Kemenkeu berkomitmen penuh untuk mengawal proses reformasi pasar modal yang saat ini sedang digalakkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan manajemen BEI. Pemerintah akan memposisikan diri sebagai pendukung sekaligus pengawas agar transisi ini berjalan mulus tanpa mengganggu stabilitas pasar.

"Kami beri penegasan, Kemenkeu mendukung reformasi pasar modal oleh OJK dan BEI. Kita akan pantau dan koordinasi pencapaian target rencana aksi yang akan dilakukan," tambahnya.

Sebagai informasi, demutualisasi merupakan langkah strategis untuk mengubah wajah pasar modal Indonesia. Proses ini bertujuan mengubah struktur kepemilikan bursa yang semula hanya dimiliki oleh para anggota bursa menjadi sebuah perusahaan dengan struktur kepemilikan yang jauh lebih terbuka dan luas. Transformasi ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, profesionalisme, serta daya saing pasar modal Indonesia di kancah internasional.

Melalui pengawasan ketat dari KSSK dan koordinasi lintas lembaga, pemerintah berharap agenda demutualisasi ini dapat mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam rencana aksi, sehingga menciptakan ekosistem investasi yang lebih sehat dan kompetitif bagi seluruh masyarakat.