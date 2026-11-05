Ambisi Besar Bangun 12 Kota Masa Depan

Jabarpos.id – Pemerintah melalui Badan Pengelola BUMN (BP BUMN) bersama Danantara tengah menyiapkan langkah besar untuk mengubah wajah perkotaan di Indonesia. Sebuah proyek ambisius tengah digodok untuk membangun 12 kawasan kota masa depan atau smart city yang tersebar di berbagai wilayah tanah air. Proyek ini bukan sekadar pembangunan infrastruktur biasa, melainkan upaya menciptakan ekosistem perkotaan modern yang terintegrasi secara menyeluruh.

Saat ini, persiapan intensif sedang dilakukan, mulai dari penyiapan lahan, pembentukan tim khusus, hingga penyusunan rencana induk (master plan) yang komprehensif. Langkah ini diambil agar saat pelaksanaan proyek dimulai, seluruh aspek teknis dan manajerial sudah berada dalam kondisi siap tempur.

Kepala BP BUMN yang juga menjabat sebagai Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menegaskan bahwa proyek ini memiliki tingkat kompleksitas yang sangat tinggi. Menurutnya, membangun sebuah kota jauh berbeda dengan membangun fasilitas komersial seperti hotel atau mal. Skala investasi yang dikucurkan sangat masif, sehingga membutuhkan struktur organisasi yang sangat kuat dan dukungan tenaga ahli kelas dunia.

"Setiap proyek nantinya akan memiliki struktur khusus karena nilai investasinya sangat besar. Ini bukan sekadar membangun hotel, melainkan membangun sebuah kota. Oleh karena itu, di level atas harus diisi oleh para ahli (expert), sementara di level operasional harus didukung oleh organisasi eksekutor yang tangguh," ungkap Dony dalam pertemuan strategis di Wisma Danantara.

Sebagai langkah awal, pemerintah telah menetapkan skala prioritas pada tiga lokasi utama, yakni Walini, Batang, dan Medan. Ketiga wilayah ini akan menjadi fokus pertama dalam penyusunan master plan. Selain itu, beberapa daerah lain seperti Tuban dan Subang juga telah masuk dalam daftar identifikasi pengembangan kawasan. Jika seluruh persiapan berjalan sesuai jadwal, proses groundbreaking atau peletakan batu pertama ditargetkan dapat terlaksana pada Desember 2026.

Dony juga menekankan pentingnya standar kualitas tinggi dalam setiap jengkal pembangunan. Ia ingin kota-kota baru ini menjadi ikon kebanggaan Indonesia di mata dunia. Untuk mencapai hal tersebut, keterlibatan arsitek ternama dan perencana kawasan bertaraf internasional menjadi syarat mutlak.

"Kita harus menjadikan setiap karya kita sebagai ikon Indonesia. Itulah mengapa kita harus mengerjakannya dengan benar, mulai dari perencanaan yang matang hingga pemilihan arsitek yang tepat," tegasnya.

Konsep yang diusung dalam 12 smart city ini adalah kawasan modern yang terintegrasi. Nantinya, di dalam kawasan tersebut akan tersedia fasilitas lengkap mulai dari hunian, universitas, rumah sakit, hingga pusat perbelanjaan yang tertata rapi. Melalui PT Kota Masa Depan Indonesia, proyek ini diharapkan tidak hanya menjadi pusat hunian, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi baru melalui penciptaan ekosistem industri dan investasi yang berkelanjutan di berbagai wilayah Indonesia.