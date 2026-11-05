Perang Melawan Judi Online dan Scam Keuangan

Author Image

Endang Wulansari

6 November 2026, 06:31 WIB

Share

Jabarpos.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil langkah tegas dalam upaya membersihkan ekosistem keuangan Indonesia dari praktik ilegal. Dalam upaya memerangi maraknya judi online yang telah merusak tatanan ekonomi masyarakat, OJK secara resmi telah memerintahkan sektor perbankan untuk melakukan pemblokiran massal terhadap ribuan rekening yang terindikasi terlibat dalam aktivitas perjudian daring.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengungkapkan bahwa tindakan ini merupakan respons cepat terhadap data yang dihimpun dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Berdasarkan hasil pengawasan terbaru, terdapat sekitar 39.923 rekening yang kini telah diblokir karena terindikasi kuat digunakan sebagai sarana transaksi judi online. Angka ini menunjukkan tren peningkatan dibandingkan periode sebelumnya yang mencatat sebanyak 38.796 rekening.

Perang Melawan Judi Online dan Scam Keuangan
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Langkah OJK tidak berhenti pada pemblokiran rekening semata. OJK kini tengah memperluas jangkauan pengawasan dengan menyasar identitas pemilik rekening. Melalui mekanisme enhanced due diligence (EDD), pihak perbankan diminta untuk menutup rekening yang memiliki kesesuaian dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari pihak-pihak yang telah teridentifikasi terlibat dalam perjudian daring. Hal ini dilakukan agar para pelaku tidak dapat dengan mudah membuka rekening baru untuk melanjutkan aktivitas ilegal mereka.

Also Read

IHSG Meroket Tembus Level 5000

Belajar dari Kasus Binance Keamanan Kripto

Ambisi Besar Danantara Garap Alutsista dan Mobil Nasional

Inovasi Krimer Sehat Ubah Gaya Hidup

Misteri Pasar Global dan Sinyal Hijau Ekonomi

Selain isu judi online, OJK juga menyoroti ancaman serius dari maraknya kasus penipuan atau scam di sektor jasa keuangan. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono, memaparkan data yang cukup mengejutkan. Hingga akhir Oktober 2026, total dana milik korban penipuan yang berhasil diblokir mencapai angka fantastis, yakni Rp967,5 miliar atau hampir menyentuh angka Rp1 triliun.

Melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) yang telah beroperasi sejak November 2024, OJK telah menerima sebanyak 737.686 laporan pengaduan masyarakat. Dari laporan tersebut, terdapat 1.471.112 rekening yang telah diverifikasi, di mana 743.589 rekening di antaranya berhasil dibekukan untuk mencegah aliran dana lebih lanjut ke tangan pelaku kejahatan. Dari dana yang berhasil diblokir tersebut, sebanyak Rp208,9 miliar telah dikembalikan kepada para korban.

Dalam upaya memperkuat perlindungan konsumen, OJK juga menunjukkan ketegasannya terhadap Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang tidak patuh. Sepanjang tahun 2026, OJK telah melayangkan 150 peringatan tertulis, enam instruksi tertulis, hingga menjatuhkan sanksi kepada 44 PUJK. Selain itu, tercatat sebanyak 157 PUJK telah menunjukkan itikad baik dengan mengganti kerugian konsumen dengan total nilai mencapai Rp84,34 miliar. Langkah masif ini diharapkan dapat menciptakan rasa aman bagi masyarakat dalam bertransaksi di sektor keuangan digital.

Related Post

IHSG Meroket Tembus Level 5000

IHSG Meroket Tembus Level 5000

Nov. 6, 2026

Jabarpos.id – Pasar modal Indonesia menunjukkan performa yang sangat impresif pada perdagangan Kamis (5/11/2026). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil menutup sesi perdagangan dengan lonjakan

Belajar dari Kasus Binance Keamanan Kripto

Belajar dari Kasus Binance Keamanan Kripto

Nov. 6, 2026

<strong>Jabarpos.id – </strong> Insiden keamanan siber yang menimpa bursa kripto raksasa dunia, Binance, telah memicu perhatian serius dari otoritas keuangan di Indonesia. Menanggapi kegaduhan tersebut,

Ambisi Besar Danantara Garap Alutsista dan Mobil Nasional

Ambisi Besar Danantara Garap Alutsista dan Mobil Nasional

Nov. 6, 2026

Jabarpos.id – Pemerintah Indonesia melalui Badan Pengelola BUMN (BP BUMN) dan Danantara tengah menyiapkan langkah strategis besar untuk memperkuat kemandirian industri dalam negeri. Fokus utama

Inovasi Krimer Sehat Ubah Gaya Hidup

Inovasi Krimer Sehat Ubah Gaya Hidup

Nov. 6, 2026

Jabarpos.id – Kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pentingnya pola makan sehat kini tengah mengalami lonjakan yang signifikan. Perubahan perilaku konsumen yang mulai selektif dalam memilih asupan

Misteri Pasar Global dan Sinyal Hijau Ekonomi

Misteri Pasar Global dan Sinyal Hijau Ekonomi

Nov. 6, 2026

<strong>Jabarpos.id – </strong> Dinamika politik global yang tengah memanas, terutama terkait perkembangan Pemilihan Presiden Amerika Serikat, ternyata memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pergerakan instrumen

JabarPos.id adalah media online yang menyajikan berita aktual dan terpercaya seputar Jawa Barat, nasional, hingga dunia internasional.

Kebijakan

Ketentuan Layanan Kebijakan Privasi Disclaimer Pedoman Media Siber Kebijakan Iklan

Halaman

About Us Privacy Policy Our Services Contact Us

Copyright ©2026

Jabarpost

MEDIA PARTNERS

bolapedia.co.id tangerangsatu.co.id lahatsatu.com agroplus.co.id suaramedia.id chapnews.id jabarpos.id bingkaiwarta.com belanegara.co fixmakassar.com faktual.news 55tv.co.id wartakini.id

MORE MEDIA PARTNERS → SWIPE TO EXPLORE

Haluannews.id Zonamerahnews.com thescreescore.com hustlerwords.com looksports.media porosinformasi.co.id sportszam.com politicanews.id
deteksinews.co.id esportivonews.com morninroutine.com Diyetekno.com Faseberita.id Thetimeseg.com Gangberita.com bangkaterkini.id malutpost.id abcmarathinews.com hustlerwords.com