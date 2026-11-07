Strategi Cuan di Tengah Gejolak Pasar Modal

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Endang Wulansari

7 November 2026, 10:04 WIB

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Jabarpos.id – Pasar modal Indonesia kini tengah berada di persimpangan jalan yang krusial menjelang penghujung tahun 2026. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, para pelaku pasar dituntut untuk lebih jeli dalam membaca arah angin kebijakan moneter serta dinamika geopolitik yang terus berubah. Salah satu isu utama yang menjadi sorotan tajam adalah komitmen otoritas bursa dalam menjaga integritas pasar dari praktik-praktik perdagangan yang tidak sehat.

Direktur Panin Asset Management, Rudiyanto, menyoroti bahwa langkah pembersihan pasar modal menjadi agenda yang sangat dinantikan. Hal ini menyusul penilaian dari MSCI yang mendorong adanya perbaikan kualitas pasar di Indonesia. Menurutnya, upaya otoritas untuk memberantas praktik "kotor" di bursa saham merupakan sentimen positif yang sangat krusial untuk menarik kembali kepercayaan investor asing. Tanpa adanya transparansi dan keadilan dalam perdagangan, minat investor global terhadap instrumen keuangan domestik akan sulit untuk bangkit secara signifikan.

Strategi Cuan di Tengah Gejolak Pasar Modal
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Selain masalah integritas pasar, mata uang dan suku bunga tetap menjadi faktor penentu yang mendominasi perhatian. Kebijakan bank sentral Amerika Serikat, The Fed, serta langkah Bank Indonesia terkait potensi kenaikan suku bunga acuan di akhir tahun 2026 menjadi variabel yang sangat diperhatikan. Ketidakpastian mengenai arah kebijakan moneter ini menciptakan volatilitas yang cukup tinggi di pasar keuangan.

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Namun, di tengah ketegangan tersebut, terdapat secercah harapan dari dinamika politik global. Hasil pemilihan umum di Amerika Serikat, di mana Partai Republik yang mendukung Donald Trump mengalami kekalahan, dipandang sebagai katalis positif. Kondisi ini diharapkan mampu meredam tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah. Jika ketegangan mereda, harga minyak mentah dunia diprediksi akan lebih stabil, yang pada gilirannya dapat membantu menekan laju inflasi global dan memberikan napas lega bagi pasar keuangan dunia.

Menyikapi kondisi yang penuh dinamika ini, Rudiyanto memberikan rekomendasi strategis bagi para investor. Ia melihat adanya peluang besar pada instrumen obligasi dan Reksa Dana Pendapatan Tetap (RDPT) yang saat ini dinilai sudah berada pada harga yang sangat terjangkau atau murah. Instrumen ini dianggap sebagai pilihan yang lebih aman untuk menjaga stabilitas portofolio di tengah ketidakpastian.

Sementara itu, untuk sektor saham, meski masih ada keraguan akibat sentimen MSCI dan isu geopolitik, harga saham saat ini sudah masuk dalam kategori murah. Rudiyanto menyarankan investor untuk melirik sektor-sektor defensif yang memiliki fundamental kuat, seperti sektor kesehatan dan barang konsumsi (consumer goods).

Mengenai proyeksi indeks, Rudiyanto memperkirakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan bergerak di rentang 5.000 hingga 5.500 pada penutupan tahun 2026. Dengan proyeksi tersebut, investor disarankan untuk tetap disiplin dalam melakukan diversifikasi aset dan tidak terburu-buru mengambil keputusan tanpa perhitungan matang. Melalui laporan eksklusif yang dirilis oleh jabarpos.id, pemahaman mendalam mengenai strategi investasi di akhir tahun menjadi kunci utama untuk meraih keuntungan maksimal di tengah badai ekonomi.

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